Personalmangel bei der Feuerwehr Ebersbach-Neugersdorf hat einen Plan erstellt, was in Sachen Brandschutz zu tun ist. Neue Kameraden werden gebraucht.

Uwe Nikodem ist der Leiter der Ortsfeuerwehr Ebersbach. Außerdem ist er in der Stadtverwaltung der Leiter des Sachgebietes Ordnung, Sicherheit und Gewerbe. Für ihn und alle Kameraden der Stadtwehren Ebersbach und Neugersdorf gibt der Brandschutzbedarfsplan die Entwicklung in den nächsten fünf Jahren vor. Im Plan ist auch festgehalten, dass die Feuerwehren Ebersbach und Neugersdorf neue Mitglieder brauchen. © Rafael Sampedro

Uwe Nikodem weiß: Technisch sind die Feuerwehren Ebersbach und Neugersdorf auf sehr gutem Stand. Er ist der Leiter der Ortsfeuerwehr Ebersbach und er leitet auch das Sachgebiet Ordnung, Sicherheit und Gewerbe in der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf.

Vor wenigen Wochen erst hat der Stadtrat der Oberlandstadt den Brandschutzbedarfsplan beschlossen. Ausgearbeitet hat ihn in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung innerhalb von zwei Jahren eine Fachfirma aus Dresden, die mathematisch-wissenschaftlich den Bedarf genau ermittelt und aufgeschrieben hat.

Vor große Herausforderungen stellt der Brandschutzbedarfsplan beide Stadtwehren betreffs der Einsatzkräfte. Während in Ebersbach nach Vorgabe 42 Kameraden in der Feuerwehr zum Einsatz kommen müssten, sind es in Neugersdorf 52. In beiden Wehren fehlen jeweils neun aktive Kameraden. Der Sachgebietsleiter bestätigt, dass zwar tagsüber die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren noch gesichert wird. Atemschutzträger, die eine spezielle Ausbildung benötigen, sind jedoch nicht immer ausreichend zum Einsatz da.

In Ebersbach-Neugersdorf gibt es die sogenannte Stadtschleife. Sie besteht aus acht Kameraden der Feuerwehr, die Angestellte der Stadtverwaltung sind. Die Stadtschleife sichert die kleineren Einsätze ab, damit andere Kameraden nicht wegen Kleinigkeiten aus ihren Firmen, wo sie arbeiten, anrücken müssen. Zu kleineren Einsätzen zählen unter anderem die Beseitigung von Ölflecken, die Rettung von Tieren und Türnotöffnungen. Das wiederum hat in der letzten Zeit stark zugenommen. „Immer häufiger wird die Feuerwehr gerufen, weil Rettungsdienste nicht in Wohnungen gelangen können“, sagt Uwe Nikodem. „Wenn ältere Menschen gestürzt sind, kommen sie nicht mehr an die Tür“, erklärt er. Dann muss die Feuerwehr öffnen.

Der Brandschutzbedarfsplan gibt die Entwicklung im Brandschutz für die nächsten fünf Jahre vor. „Er sagt unter anderem aus, dass beide Feuerwehren in den nächsten Jahren keine zusätzliche Technik erhalten werden“, informiert Uwe Nikodem. Aber es werde aufgrund des Alters von Fahrzeugen sowie Lösch- und Rettungstechnik Ersatzbeschaffungen geben müssen. „Die technische Entwicklung schreitet voran, Normen werden geändert, Personal muss gewonnen und ausgebildet werden“, sagt Nikodem. All das wirkt sich auf den Brandschutz aus. Auch künftig wird die Feuerwehr an zwei Standorten in Ebersbach und in Neugersdorf agieren. Ein einziger Standort in Ebersbach-Neugersdorf, also im ländlichen Raum mit Industriebetrieben, hätte nicht genügt, um im Notfall innerhalb von 13 Minuten vor Ort sein zu können. Das hat die Fachfirma festgestellt. Auch deswegen haben die Stadträte vor Kurzem die Planung für das neue Feuerwehrdepot in Neugersdorf beauftragt.

Die beiden Ortsfeuerwehren haben nicht die gleiche Technik zur Verfügung. „Kleinere Einsätze kann jede Feuerwehr allein fahren, für größere werden beide gebraucht, weil sie sich mit Technik und Personal ergänzen“, sagt Uwe Nikodem. Ein größeres Tanklöschfahrzeug steht zum Beispiel in Neugersdorf, die Drehleiter in Ebersbach. Entsprechend sind auch die Kameraden in den Ortswehren ausgebildet. In Ebersbach wird künftig ein Tanklöschfahrzeug ersatzlos wegfallen. Allerdings erst, wenn das Löschwasserproblem in der Stadt gelöst ist. „Das ist jedoch nicht auf die Schnelle zu machen“, sagt Uwe Nikodem. Etwa zehn neue Zisternen für die Löschwasserversorgung sind nötig. Zisternen seien in der Unterhaltung preiswerter als andere Löschwasserstellen wie zum Beispiel Teiche, sagt er. Allerdings kostet deren Bau erst einmal viel Geld, auch wenn die Stadt „nichts Übertriebenes, sondern nur das Nötige“ bauen will, wie Uwe Nikodem betont. Die Mittel dafür werden in künftige städtische Haushalte eingestellt und Fördermittel beantragt. Die Standorte für die neuen Zisternen, die jeweils etwa 200 Kubikmeter Löschwasser aufnehmen können und deren Wasser für zwei Stunden Löschzeit reicht, sind im Groben bereits ausgesucht. Es gibt eine Prioritätenliste. Ein Fördermittelantrag ist bereits für eine Zisterne an der ehemaligen Spreedorfer Schule gestellt. Auch im Bereich von Karl-Liebknecht- und Ludwig-Richter-Straße soll es künftig ausreichend Löschwasser geben.

