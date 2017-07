Fußball Personalkarussell dreht sich weiter Stahl Riesa muss einen weiteren schmerzlichen Abgang verkraften: Thomas Kutsche wechselt nach Meißen.

Thomas Kutsche (29) ist der nächste prominente Abgang bei Stahl Riesa – aus beruflichen Gründen.

Justin Hecht (18) hat vergangene Woche einen Vertrag für die Landesliga-Mannschaft unterschrieben.

Norman Gründler (25) hat den Sprung in die „Elf der Saison“ in der Sachsenliga geschafft.

Es ist schon der achte Spieler, der seinen Abschied aus der Landesliga-Mannschaft von Stahl Riesa nimmt. Thomas Kutsche, Kapitän und Abwehrstratege der Stahler, verlässt den Verein aus beruflichen Gründen. Der 29-Jährige werde im Sommer neben seiner Arbeit eine Weiterbildung beginnen. Das werde viel Zeit an Wochenenden und Nachmittag in Anspruch nehmen, so dass für den zeitintensiven Fußball in der Landesliga die Zeit nicht ausreicht, teilte der Verein jetzt mit. Kutsches Schritt bedeute einen „schmerzlichen Abschied“. Immerhin gehörte er seit 2009 dem Verein an und zählte gerade in der schwierigen Saison 2016/17 zu den Stützen im Team von Trainer Daniel Küttner. Sein neuer Coach ist nun ein „Kutsche“. Denn: Thomas wechselt zum Landesklasse-Absteiger Meißner SV und damit unter die Fittiche seines Onkels Mike. Der dürfte angesichts der Erfahrung seines Neffen froh sein, dass der MSV beim Neuaufbau in der Kreisoberliga auf so viel Erfahrung zurückgreifen kann.

Schon vor Kutsches Abgang musste Stahl einen empfindlichen personellen Aderlass hinnehmen. Zum letzten Heimspiel gaben Jiri Horinek, Richard Penicka, Alexander Ludwig, Steffen Krechlak, Thomas Bierstedt und Georg Balatka sowie Co-Trainer Enrico Rühle ihren Ausstand. Wenige Tage später wurde der Wechsel von Ersatzkeeper Michal Kycek ins bayerische Hof bekannt.

Torwart ist erster Neuzugang

Zumindest in der Torwartfrage ist der Verein bereits fündig geworden – und die Personalie innerhalb der BSG Stahl ist eine weitere Familiengeschichte. „Unser Eigengewächs Justin Hecht wird in der kommenden Saison unsere Landesligamannschaft unterstützen“, bestätigte der Verein kurz vor dem Wochenende. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Uwe Hecht spielte in der Oberliga für den FC Stahl Riesa 98 und war zwischenzeitlich auch dessen Präsident. Später war er für den SC Riesa aktiv und tritt mittlerweile bei den Alten Herren gegen das runde Leder. Sohn Justin will künftig in der Landesliga weniger Tore erzielen, als Torwart indes solche verhindern. Der 18-Jährige begann beim SV Röderau-Bobersen seine Fußball-Karriere, wechselte später als C-Junior nach Riesa. Vergangene Woche hat er nun einen Vertrag für die 1. Männermannschaft unterschrieben, bei der er schon seit September 2016 mittrainerte. In der Rückrunde 2016/2017 hatte Justin Hecht bereits mehrere Einsätze in der 2. Männermannschaft in der Kreisoberliga.

Eine weitere erfreuliche Nachricht kommt aus dem Fußballforum FuPa, das nach dem Ende der Landesliga-Saison eine Umfrage nach der „Elf der Saison“ startete. Mit Norman Gründler findet sich dort auch ein Spieler von Stahl Riesa wieder. Fast 1 000 Teilnehmer wählten den Defensivspieler in die Elf, zu der außerdem Akteure der Oberliga-Aufsteiger Eilenburg und Kamenz (je 2) sowie aus Lößnitz, Zwenkau, Grimma, Chemnitz, Glauchau und Hohenstein-Ernstthal gehören. Der 25-jährige Gründler spielt seit vier Jahren in der Mannschaft, erzielte in der vergangenen Saison in 23 Spielen elf Tore.

Neuer Stadionname ab 19. Juli

Anderthalb Wochen bleiben nun, um den Kader vor dem ersten Testspiel nach der Sommerpause weiter zu verstärken. Am 15. Juli geht es zur SG Dresden-Striesen. Vier Tage später kommt mit Regionalligist Budissa Bautzen der erste „schwere Brocken“ in die Elbestadt. Dann soll nicht nur ein gutes Ergebnis her, sondern auch die Stahl-Arena in Feralpi-Arena umbenannt werden.

