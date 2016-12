Personal-Karussell bei der SPD

Zwei Wechsel gab es in den vergangenen Tagen in der Dresdner SPD. Parteichef Richard Kaniewski gab den Vorsitz des Ortsvereins Pieschen auf, um sich künftig auf seine Aufgaben als Stadtvorsitzender zu konzentrieren. Sein Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Stefan Engel. Der 24-Jährige ist Ortsbeirat in Pieschen und war bis Freitag Chef der Dresdner Jusos.

Nach fünf Jahren übergab er sein Amt an Sophie Koch. Die 23-Jährige steht künftig gemeinsam mit dem achtköpfigen Vorstand an der Spitze der Jugendorganisation der Sozialdemokraten. Nach ihrer Wahl scheute sich die Politikwissenschaftsstudentin nicht vor klaren Worten in Richtung ihrer Partei und der Fraktion im Stadtrat. Einige Räte entschieden am Donnerstag den Verkauf des Grundstückes an der Königsbrücker Straße und damit gegen einen Beschluss ihrer Partei. „Wir Jusos sind nicht nur zum Plakatieren da und die Beschlüsse der Dresdner SPD nicht für den Papierkorb“, sagt sie. (SZ/jv)

