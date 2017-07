Personal besser einsetzen Der Coswiger Versorger WAB und die WSR Radebeul wollen stärker kooperieren. Einige Coswiger befürchten höhere Preise.

Zwei Unternehmen, zwei Firmensitze, ein Ziel. Qualität und Sicherheit beim Liefern und Entsorgen von Wasser und Abwasser. Dafür wollen WAB Coswig (Foto) und WSR Radebeul noch enger zusammen- arbeiten. © Arvid Müller

Im September sollen sie den Stadträten von Coswig und Radebeul vorliegen. Die Ergebnisse der Untersuchung, in welcher Form sich beide Städte künftig gemeinsam um ihre Wasserver- und Abwasserentsorgung kümmern. Wir wünschen uns, dass die Räte dann für eine Variante stimmen, sagt Jörg Morgenstern, Chef der Coswiger Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft mbH (WAB).

Zwei Möglichkeiten stehen zur Debatte: eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft. Oder die Verschmelzung beider Versorger. Für den WAB-Chef deutet sich ein Favorit an. Die Betriebsführungsgesellschaft kristallisiert sich heraus, sagt er. Die lasse sich relativ schnell umsetzen. In etwa einem halben Jahr, eventuell schon zum 1. Januar 2018. Die Verschmelzung wäre frühestens 2020 zu realisieren und allein von den finanziellen Aufwendungen her umfangreicher. Eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft wiederum bedeutet höheren Aufwand im kaufmännischen Bereich. Der sei aber mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen, heißt es im Konzept zu den Gestaltungsvarianten.

Dass beide Wasserbetriebe noch enger zusammenarbeiten wollen, hat viele Gründe. Die Unternehmen verbindet nicht nur der Kampf gegen die Ratten in den Abwasserrohren. Dafür setzen Mitarbeiter der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR) auch in Coswig neuartige Geräte in den Kanälen ein. Beide Betriebe nutzen ein gemeinsames Geoinformationssystem und eine Leitstelle, betreuen insgesamt rund 500 Kilometer Trinkwasserleitungen und etwa 350 Kilometer Abwasserkanal.

Das wollen sie noch effektiver tun, sich auf künftige Anforderungen einstellen. Denn jünger werden auch die Mitarbeiter bei WAB und WSR nicht. Ein Fünftel erreicht in den nächsten fünf Jahren das Rentenalter, so Jörg Morgenstern. Nicht der einzige Anlass für Kooperationsgedanken. Einerseits bedeuten abgeschlossenes Abwasserbeseitigungskonzept und erneuertes Trinkwassernetz weniger Investitionen und damit weniger Arbeit für die Radebeuler Rohrleger. Andererseits wachsen die Ansprüche von außen. Durchs Planen und Realisieren diverser Bauvorhaben, durch Neuerungen bei Umwelt-, Arbeits-, Datenschutz, durch die Forderungen von Finanz- und Steuerbehörden.

Deshalb sollten die Synergien bezüglich einer einheitlichen Betriebsführung der Netze genutzt werden, sagt Jörg Morgenstern. Beim Rohrbau könnte Eigenleistung fremde Arbeit kostengünstig ersetzen. In Radebeul sei Ingenieurleistung da, in Coswig nicht. Überhaupt könne qualifiziertes Personal in einem größeren Verantwortungsbereich besser ausgelastet werden, Vertretung und Ersatz bei Engpässen wären dann möglich – derzeit dagegen nicht.

Wie die Entsorger wirtschaften, wirkt sich dem WAB-Chef zufolge nicht zuletzt direkt auf die Wasser- und Abwassertarife in den Kommunen aus. Der Punkt, der die Bürger am meisten interessieren dürfte. Das machen nicht nur Gespräche mit Coswigern deutlich, sondern auch Fragen der Stadträte. Marlies Förster (CBL) beispielsweise wollte wissen, wie sich die engere Zusammenarbeit auf die Preise auswirkt, die in Coswig andere sind als in Radebeul. So zahlen die Coswiger 1,87 Euro (brutto) pro Kubikmeter Trinkwasser, dazu 6,42 Euro (brutto) Grundentgelt je Wohnungseinheit und Monat. In Radebeul sind es 2 Euro für den Trinkwasser-Kubikmeter plus dem Grundpreis, der abhängig ist von der Zählergröße und bei 9,10 Euro beginnt.

Grundvoraussetzung für alle Pläne: Für die Bürger soll sich nichts zum Negativen ändern, sagt Jörg Morgenstern. Es gehe zu den jeweils beschlossenen Preisen weiter, eventuell ändere sich etwas zum Positiven.

OB Frank Neupold (parteilos) bekräftigte das. Der Stadtrat bestimmt die Preise weiter, sagte er. Die Entscheidung zur Zusammenarbeit betreffe die technische Sicherung der Wasserlieferung. Die müsse langfristig breiter aufgestellt werden. So könne man sich qualifizierte Mitarbeiter leisten, was kleinere Kommunen nicht schaffen.

Welche Städte können so gut miteinander, dass sie überhaupt über solche Dinge wie diese Zusammenarbeit nachdenken, fragt der OB. Auch er sieht keinen Grund für eine Steigerung des Wasserpreises in den nächsten Jahren, eher fürs Gegenteil. Wie sein Amtskollege in Radebeul. Von OB Bert Wendsche (parteilos) war ebenfalls zu hören, dass sich die Zusammenlegung preisdämpfend auswirken werde.

