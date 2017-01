Perser-Kätzchen suchen gemeinsam neues Zuhause Die beiden jungen Tiere waren Mitte Dezember bei klirrender Kälte in einer Bananenkiste ausgesetzt worden.

Die beiden Kätzchen suchen nun ein neues Zuhause – sollen dabei gemeinsam vermittelt werden. © Tierheim Radeberg

Nein, noch ist der grausame Katzenhasser nicht gefunden. Der – oder auch die – Unbekannte hatte bekanntlich Mitte Dezember, bei klirrendem Winter-Frost wurden zwei gut ein Jahr alte Perser-Kätzchen in einer Bananenkiste ausgesetzt. Hinter der Tankstelle am Radeberger Ortseingang waren die völlig unterkühlten Tiere gefunden worden.

Durch einen Zufall. Eine Frau hatte beim Radeberger Tierschutzverein angerufen und berichtet, dass ihr Ehemann hinter der Star-Tankstelle in Radeberg eine Bananenkiste mit zwei jungen Perserkatzen gefunden habe. Sofort hatte der Verein die Tiere in seinem Katzenasyl im Radeberger Ortsteil Lotzdorf aufgenommen.

Zudem hatten die Tierschützer gemeinsam mit dem Radeberger Ordnungsamt einen Aufruf gestartet, um Hinweise auf den einstigen Besitzer der beiden Katzen zu bekommen. „Bisher war leider der entscheidende Hinweis noch nicht dabei, auch, wenn es viele, viele Anrufe gegeben hat“, sagt Lisa Marquardt vom Vereins-Vorstand. Sogar ein Anruf aus Frankfurt an der Oder sei eingegangen, „aber da hat es dann keinen weiteren Kontakt mehr gegeben, sodass auch das bei der Suche leider nicht weitergeholfen hat“, bedauert Lisa Marquardt.

Anzeige erstattet

Sollte der Besitzer gefunden werden, droht ihm durchaus eine Strafe. „Sollte derjenige ermittelt werden können, erstatten wir dann Anzeige beim Veterinäramt, weil es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt“, hatte Radebergs Ordnungsamtschefin Elke Müller Ende Dezember gegenüber SZ erklärt. Aber große Hoffnungen hatte sie schon damals nicht verbreitet. Es dürfte sehr schwierig werden, den früheren Besitzer der beiden Katzen wirklich ausfindig zu machen, sagte sie. Und schob nach: „Leider ist es uns in solchen Fällen bisher noch nie gelungen.“

Die beiden Perser-Katzen sollen in jedem Fall ein neues Zuhause finden, unterstreicht Lisa Marquardt. Mittlerweile geht es den Kätzchen auch wieder besser. Sie seien zwar gesund gewesen, allerdings in schlechter Pflege. Auf ungefähr ein Jahr haben die Tierheim-Mitarbeiter das Alter der beiden Perser geschätzt. Und wahrscheinlich seien die beiden Geschwister. „Deshalb wollen wir sie gern auch gemeinsam vermitteln“, so Lisa Marquardt. Anfragen gab es jedenfalls schon eine ganze Menge, „aber bisher wollten die Anrufer leider immer nur eines der beiden Tiere übernehmen“, bedauert sie. Wir haben aber die Hoffnung, „dass wir ein gemeinsames neues Zuhause für die beiden finden“, sagt sie.

Der entscheidende Hinweis fehlt

Die beiden Perser-Kätzchen – eine Katze und ein Kater – sind sehr menschenbezogen und bereits kastriert, beschreibt Lisa Marquardt. Gerade dieser Fakt könnte letztlich vielleicht doch noch auf die Spur desjenigen führen helfen, der die beiden Katzen in der Bananenkiste hinter der Tankstelle ausgesetzt hat. Die Radeberger Tierschützer hatten bereits kurz nach dem Fund der beiden Katzen alle Tierärzte der Region angeschrieben, vielleicht kann sich der kastrierende Arzt an sie erinnern, so die Hoffnung. Aber auch hier war die Suche bisher noch nicht erfolgreich gewesen. Vielleicht kann ja letztlich doch noch der eine oder andere SZ-Leser weiterhelfen?

In jedem Fall werden nun aber vor allem Tierfreunde gesucht, die den beiden Katzen mit der traurigen Geschichte nun ein neues, ein liebevolles Zuhause geben wollen.

Der Tierschutzverein Radeberg ist zu erreichen unter Telefon 03528 2290605 oder der Hotline 0174 9731661, auch per Mail: kontakt@tierheim-radeberg.de

