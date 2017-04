Permanente Pöbelei Auch die Einweihung der neuen Neumarkt-Kunst ist massiv gestört worden. Der Künstler hat jetzt Angst um sein Werk.

Polizei schützt die Skulptur vor einer Horde schreiender und trillernder Kulturkritiker. © Ronald Bonß

Die Bilder erinnern an den 3. Oktober und an die Eröffnung des Busse-Kunstwerks „Monument“: pöbelnde Massen vor der Frauenkirche. Erneut sind es diese Eindrücke aus Dresden, die durch die Republik gehen. Auch die Eröffnung des Kunstwerks „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ am Dienstagnachmittag auf dem Neumarkt ist massiv gestört worden.



Wer nach den Ausfälligkeiten von der „Monument“-Eröffnung denkt, das neue Kunstwerk provoziere weniger, ist getäuscht worden. Auch wenn es keinen Bezug zu Flüchtlingen gibt, schlendern bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung Menschen um das Werk. Ein älterer Mann spuckt sogar dagegen, ein anderer schimpft: „Schrotthaufen“.



Die Rede von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) geht anfangs im Lärm von Trillerpfeifen und Krakeelen unter. „Haut ab“ – „Schande“ – „Stasi raus“ – „schämt euch“ und einiges mehr gaben die rund 300 Gegner von sich. Klepsch wird von ihnen verhöhnt, sie rufen „lauter, lauter“ und dann „Du kommst hier nicht zu Wort“.

Die Stimmung ist aufgeheizt. Es wird geschubst, aber die Polizei hat die Lage im Griff. Beamte gehen dazwischen, sprechen einige Störer direkt an. Insgesamt sind 27 Polizisten im Einsatz. Sie haben es am Ende mit zwei Anzeigen zu tun: Körperverletzung und Beamtenbeleidigung – beide gegen eine Deutsche aus dem Lager der Gegner des Kunstwerks.

Die Hamburger Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth, die das „Denkmal“ erschaffen haben, hatten mit Protesten gerechnet. „In dieser massiven Form habe ich sie mir aber nicht vorstellen können“, sagt Genth nach der Einweihung. Unangenehm und anstrengend empfand er das, was eigentlich eine kleine Feier werden sollte. Genth befürchtet, dass trotz Schutznetzes versucht werden könnte, auf das gut sieben Meter hohe Kunstwerk zu klettern und es zu Fall zu bringen.

Die Kunsthistorikerin Susanne Altmann will sich am Mikrofon entgegen der vielen „Hör‘ auf!“-Schreie nicht den Mund verbieten lassen. „Viele Dresdner glauben, die besten Geschichtserzähler zu sein“, sagt sie. „Sie berufen sich auf einen gewissen Mythos und erzählen das, was wir sowieso schon wussten. Zum Glück gibt es Künstler, die uns auf die Sprünge helfen.“ Wenn sie von außerhalb kämen, sei das umso vorteilhafter. „Sie eröffnen uns andere Blickwinkel.“ Es gehöre viel Mut dazu, sich als Künstler auf die historisch starke Neumarkt-Kulisse einzulassen.

Das „Denkmal“ soll die Dresdner anregen, sich mit ihrer eigenen Geschichte und den Umgang mit Denkmalen auseinanderzusetzen. Die Skulptur zeigt drei Elemente aus der Stadtgeschichte, bewusst aber keine aus der Zeit des Barocks, der auf dem Neumarkt überrepräsentiert ist. Die überdimensionale Kugel ist die Replik einer Elfenbeindrechselei aus der fürstlichen Kunstkammer. Auf sie schlägt der Arm der Trümmerfrau, besser gesagt, ein Abguss dessen. Daneben ist die Nachbildung eines Grazien-Schleiers vom Mozartbrunnen angebracht. Eine Edelstahlkonstruktion verbindet alle drei Elemente, wie eine Schiene einen gebrochenen Arm zusammenheilen lässt, sagt Susanne Altmann.

Klepsch macht der Menge deutlich, dass sie wenig davon hält, den Stadtrat bei der Entscheidung über Kunstwerke im öffentlichen Raum einzubinden. „Es ist eine Errungenschaft, dass Kunst nicht der politischen Zensur ausgesetzt ist.“

Nach der Veranstaltung sagt die Kulturbürgermeisterin gegenüber der SZ: „Ich bin negativ überrascht – über die Vehemenz. Und es macht mich traurig.“ Man müsse Kunst nicht mögen, aber dann konstruktiv darüber streiten. „Diese Leute wollten nur stören. Es sind dieselben wie am 3. Oktober und beim Monument – aus dem Pegida-Umfeld.“ Sie hätten nur auf sich aufmerksam machen wollen. Klepsch hatte diejenigen, die schreien wollen, zu Anfang aufgefordert, auf die andere Seite des Neumarkts zu gehen. „Dort können Sie sich austoben“, rief sie.

Heike Mutter und Ulrich Genth werden anders als der Künstler der Busse nicht regelmäßig an ihrem Kunstwerk zu finden sein, um darüber zu debattieren. Im Gegensatz zum „Monument“ steht es aber auch nicht nur zwei Monate, sondern zwei Jahre auf dem Platz.









