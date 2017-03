Perlgut-Sekt ausgezeichnet Die erst im vergangenen Jahr gestartete Manufaktur von Hendrik Weber schneidet gut bei Frühjahrsverkostung ab.

Hendrik Weber mit zwei seiner Kreationen. © Sektmanufaktur Perlgut

Die Sektmanufaktur Perlgut in Meißen ist zwar erst seit drei Monaten am Markt, kann sich allerdings schon über die ersten Auszeichnungen freuen. „Bei der Frühjahrsverkostung des Weinmagazins „selction“ wurde der Riesling Brut des Jahrgangs 2015 mit ausgezeichnet bewertet“, sagt Inhaber Hendrik Weber. Die zwei weiteren eingereichten Sektkreationen aus der jungen sächsischen Sektmanufaktur – der Spätburgunder Blanc de Noir (2014) und der Rosé Brut (2015) – wurden in der Kategorie der „Schaumweinproduzenten des Jahres 2017“ von den Verkostern der Fachjury mit „sehr gut“ bewertet. Es sind die einzigen sächsischen Sekte mit Wertungen in diesem Wettbewerb, wie aus der Übersicht des Verlages hervorgeht.

Hendrik Weber, gelernter Winzer und studierter Oenloge erklärt: „Ich fühle mich durch die Bewertungen in meiner Arbeit bestätigt und weiß nun auch durch die externe Urteile von Fachleuten, dass der eingeschlagene Weg stimmt.“ Auch die Resonanz der Kunden, die in den vergangenen Monaten die feinperligen Premierensekte probiert haben, ist vielversprechend. Bestellungen kamen aus ganz Deutschland. Und selbst aus Übersee hat sich ein Interessent gemeldet.

Der 29-Jährige bewirtschaftet eine Rebfläche von rund zwei Hektar in Meißen und Radebeul. Für die Sekte nach klassischer Flaschengärmethode werden ausschließlich handverlesene sächsische Trauben verarbeitet, die nahezu ausschließlich von eigenen Weinbergen in Steillage stammen. „Ich lege besonderen Wert auf naturnahen Anbau der Trauben, auf schonende Pressung und sorgfältigen Ausbau der Sektgrundweine“, betont Weber. Die gesamte Produktion vom Rebstock bis zum fertigen Sekt in der Flasche liegt deshalb in den Händen des Inhabers der Sektmanufaktur Perlgut. Ziel ist es, dass jeder Sekt eine Besonderheit ist – die Lage und das Klima des jeweiligen Jahrgangs widerspiegelt. Zum Deutschen Sekttag am 13. Mai können alle Fans perlenden Genusses die neuen sächsischen Sektkreationen im Weingut Matyas in Coswig, wo Hendrik Weber als Kellermeister arbeitet, verkosten.

