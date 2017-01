Perlen des Polizeiberichts Schreckliche Clowns, dumme Dealer und Promillerekorde. Auch 2016 ging es im Landkreis kurios zu.

Januar: Unfallwagen zurückgelassen

Eine Kleinigkeit wie ein Verkehrsunfall hält einen echten Mann noch nicht davon ab, sein Ziel weiter zu verfolgen. Das dachte sich wohl auch der Fahrer eines weißen Opel Combo, der am Abend des 30. Januar auf der Verbindungsstraße von Blattersleben in Richtung Baselitz unterwegs war. Kurz nach dem Ortseingang Baselitz kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß seitlich gegen einen Baum. Danach muss er seine Reise zu Fuß fortgesetzt haben, denn Zeugen entdeckten den Opel gegen 22.45 Uhr. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Februar: Schnapsidee mit Radlader

Aus dem Staub machten sich angesichts eines Polizeiautos auch einige Jugendliche in den frühen Morgenstunden des 12. Februar in Coswig. Sie waren ausgerechnet mit einem Radlader zu einer Spritztour auf der Grenzstraße aufgebrochen. Der Fahrer gab unumwunden zu, das Fahrzeug seines Vaters für den Ausflug missbraucht zu haben. „Der 17-Jährige hatte über ein Promille intus“, so der Polizeibericht. „Dieser Umstand lässt auch vermuten, wie die Idee zu diesem kleinen Ausflug geboren wurde.“

März: selbstgebastelter Führerschein

An Kreativität mangelte es einem 35-jährigen Polo-Fahrer nicht, der am Abend des 12. März auf der Riesaer Straße in Nünchritz von der Polizei gestoppt wurde. Gefragt nach seinem Führerschein, zog er zur Verwunderung der Beamten ein A4-Blatt hervor, das ein „vorläufiger Nachweis der Fahrberechtigung“ sein sollte, inklusive Stempel und Unterschrift. Die Polizisten ließen sich von der selbst gemachten Führerschein-Attrappe jedoch nicht täuschen.

April: Geisterkutsche beschädigt Autos

Für Schlagzeilen sorgte Ende April die Geisterfahrt einer Pferdekutsche durch Radebeul. Weil die Lenkerin des Einspänners auf holprigem Weg von der Kutsche fiel, trabte der neunjährige Wallach fast vier Kilometer lang alleine durch die Innenstadt und beschädigte dabei acht Autos (Schaden: rund 20 000 Euro). Wobei – alleine ist nicht ganz richtig, denn ein Schäferhundmischling war bis zum Einfangen durch die Polizei mit an Bord. Hund, Pferd und Lenkerin kamen mit dem Schrecken beziehungsweise ein paar blauen Flecken davon.

Mai: resolute Rentnerin

Enkeltrick, Lederjackentrick, falsche Polizisten: Auch 2016 haben Betrüger sich einiges einfallen lassen, um an das Ersparte von bevorzugt älteren Menschen zu kommen. Doch an einer 91-jährigen Nünchritzerin bissen sie sich Anfang Mai die Zähne aus. Der angebliche Bekannte am Telefon, der sich Geld von der Seniorin leihen wollte und sie aufforderte, niemandem von dem Anruf zu erzählen, bekam als Antwort nur ein resolutes: „Da spielt sich nichts ab!“

Juni: dicker Fisch bei Routinekontrolle

In Großenhain machten Polizeibeamte Mitte Juni bei einer Routinekontrolle einen fetten Fang: Der 47-jährige Fahrer eines Opel Vectra stand nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern hatte auch eine geringe Menge Crystal bei sich. Sein Fahrzeug war nicht pflichtversichert, die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Auto. Dass er außerdem keinen Führerschein vorweisen konnte, verstand sich da fast von selbst.

Juli: falsch verdächtigt, doch bestraft

Auch für einen 18- und einen 25-Jährigen ist es Ende Juli dumm gelaufen. Weil sie kurz vor Mitternacht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Radebeul herumlungerten, wurden sie für Einbrecher gehalten. Die Polizei konnte ihnen zwar keinen Einbruch nachweisen, wurde aber anderweitig fündig: Bei der Suche nach seinem Ausweis fiel dem 25-Jährigen eine Tüte mit Tabletten aus dem Rucksack. Außerdem hatte er Marihuana dabei. Eine Feinwaage sowie eine zweite Tüte mit Marihuana wurden in der Nähe gefunden. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten die Polizisten weitere Betäubungsmittel sicher.

August: mit den Waffen einer Frau

Nicht immer waren Tatverdächtige 2016 Männer. In den frühen Morgenstunden des 13. August nahmen Beamte des Polizeireviers Riesa eine 27-Jährige fest, die einige Sachbeschädigungen verübt hatte – und zwar sozusagen mit den Waffen einer Frau: Mit ihren Stöckelschuhen und in Begleitung von drei Männern soll sie einige Fensterscheiben auf der Friedrich-Engels-Straße zerkratzt und eine mit dem Absatz eingeschlagen haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

September: Gott straft sofort

Ein zerstörtes Bleiglasfenster und eine große Blutlache fanden Polizeibeamte am Morgen des 3. November an einer Kirche in Radebeul-Altkötzschenbroda vor. Beim Versuch, in die Kirche einzubrechen, hatte sich ein 29-Jähriger starke Schnittverletzungen zugezogen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gehen. Dort wurde er von den Polizisten gefunden – und konnte die Tat schlecht leugnen.

Oktober: vermeintlicher Horror-Clown

Meldungen von „Horror-Clowns“ hielten im Oktober die Welt – und irgendwann auch Riesa – in Atem. Vor der 4. Grundschule soll am 20. Oktober ein solcher aufgetaucht sein: im Clownskostüm und mit Baseballschläger in der Hand. „Verletzt wurde niemand“, so die Polizei in ihrem Bericht. Aber: „Vor dem Hintergrund dieses Geschehnisses werden die Bürgerpolizisten des Polizeireviers in den kommenden Tagen die einzelnen Schulen in Riesa und der Umgebung aufsuchen.“ Vier Tage später war klar: Der Horror-Clown war nur der Hausmeister. Statt Kostüm und Baseballschläger trug er Warnweste und Gehörschutz. „Die Schulkinder im Alter von acht Jahren, die den Mann gesehen hatten, interpretierten dessen Erscheinungsbild augenscheinlich falsch“, so die Polizei.

November: schlechter Drogenlieferant

Eine 19-jährige Riesaerin wollte am Abend des 27. November unbedingt an eine Sendung kommen, die versehentlich in den Briefkasten ihres Nachbarn geworfen worden war. Dieser rief angesichts der Aufbruchsversuche die Polizei, die schließlich anwesend war, als er den Briefkasten öffnete und das kleine Tütchen der 19-Jährigen übergab. Diese hatte jedoch nicht lange Freude daran, denn wie die Beamten feststellten, handelte es sich um Crystal.

Dezember: Sprinter mit vier Promille

Lähmungen, Koma, Tod: Damit reagiert ein Körper normalerweise, der vier Promille intus hat. In Zeithain konnte Anfang Dezember ein 63-Jähriger mit diesem Wert sogar noch einen Mercedes-Sprinter lenken – zumindest, bis er auf der B 169 mit dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle kollidierte. Schaden: rund 10 000 Euro. Und selbst danach setzte er seine Fahrt fort, bis er kurz nach der Ortschaft Lichtensee stoppte und von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Es war ein Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr.

