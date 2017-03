Perle Döbeln wird aufpoliert Döbeln soll eine Marke werden. Eine Steuerungsgruppe wird der Wegbereiter sein. Wo der Weg hinführt, ist noch nicht klar.

Ein zunehmendes Problem in Döbeln sind leerstehende Geschäfte. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Aber sie sind auch ein Zeichen für abnehmende Wirtschaftskraft. © Dietmar Thomas

Die Studie zum „Schwarmverhalten in Sachsen“ hat in Döbeln Eindruck hinterlassen. Darin wird die Stadt als „versteckte Perle“ bezeichnet, der im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe überdurchschnittliche Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden werden. „Das bietet uns die Chance, dass Döbeln etwas Besonderes darstellen könnte in den nächsten Jahren. Als Bürger von Döbeln macht man sich seine Gedanken, wie es mit der Stadt weitergeht“, sagte Heiner Hellfritzsch.

Der Döbelner Unternehmer, Aufsichtsratschef der Stadtwerke und ehemals Miteigentümer von Florena hat am Mittwoch eine Veranstaltung moderiert, die die Entwicklung der Stadt vorantreiben soll. Das Ziel: Bildung einer Steuerungsgruppe für ein Marketingkonzept. Döbeln soll zur „attraktiven Marke“ weiterentwickelt werden. Dabei sollen Visionen zur Zukunft entwickelt und Emotionen angesprochen werden. Kommunikation, auch über neue Medien, soll eine wichtige Rolle spielen. Alle Bereiche des Lebens werden einbezogen. Und die Marketingstrategie soll weiterentwickelbar sein, sagte Hellfritzsch.

Döbeln ist derzeit in einem merkwürdigen Schwebezustand. Auf der einen Seite gibt es eine gut entwickelte Infrastruktur mit Stadtbad, Kino, Theater, wachsenden Wohngebieten und vergleichsweise blühender Innenstadt. Auf der anderen Seite stehen schon Geschäfte in bester Lage leer und sind immer noch eine Menge Wohnungen unbewohnt. „Wenn man alles so lässt, wie es ist, dann reicht es nicht. Dann wird Döbeln eine dunkle Perle sein“, meint Hellfritzsch.

Die Stadtverwaltung und die Döbelner Wirtschaftsbetriebe, zu denen die Stadtwerke gehören, hatten zur Auftaktveranstaltung Vertreter Döbelner Einrichtungen, Unternehmen und Wirtschaftsverbände eingeladen. Unter anderem sind Wohnungsunternehmen, Bund der Selbstständigen und Stadtwerbering vertreten. Der Kreis der Akteure sollte erst einmal bewusst klein gehalten werden, sagte Hellfritzsch. Erster Erfolg: Alle wollen mitmachen. Und auch die Finanzierung ist gesichert. Jeder der Beteiligten gibt einen finanziellen Beitrag. Die Werbeagentur VOR aus Dresden, die schon für die Stadtwerke und die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt gearbeitet hat, soll die Steuerung übernehmen. Die Arbeit müsse aber von den Beteiligten in den Arbeitsgruppen erledigt werden, betonte Hellfritzsch. „Bisher können wir noch nicht viel mehr vorweisen als eine Idee und eine Verantwortung für die Stadt. Vielleicht sagen wir nach einem Vierteljahr auch, das ist gescheitert.“

Die Koordination der Steuerungsgruppe wird Reinhard Zerge übernehmen. Der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke ist seit einem Jahr im Ruhestand und hat Zeit für diese Aufgaben. Vor der Sommerpause soll ein erstes Konzept vorliegen. „Dann geht es in den Gruppen weiter“, sagte Hellfritzsch.

Runden zum Stadtmarketing hatte es in den vergangenen 20 Jahren in Döbelner schon gegeben. „Damals ging es um Alleinstellungsmerkmale. Aber das ist jetzt eine neue Qualität“, so der „Chefkoordinator“ Reinhard Zerge.

In der Studie zum „Schwarmverhalten in Sachsen“ hatten die Sächsische Aufbaubank und Verbände der Sächsischen Wohnungswirtschaft das Wanderungsverhalten der Bevölkerung in Sachsen untersuchen lassen. Ergebnis: Die Großstädte gewinnen und der Rest verliert. Döbeln nimmt dabei als einer der „versteckten Perlen“ neben anderen Städten eine Zwischenstellung ein. Auch diese Städte verlieren Menschen an die Großstädte, können aber diese Verluste teilweise ausgleichen, weil sie Menschen aus Städten und Dörfern der Umgebung anziehen. In Döbeln hatten sich Zu- und Abwanderung in den vergangenen Jahren immer in etwa ausgeglichen. Dass die Bevölkerung trotzdem abnimmt, liegt vor allem an dem Missverhältnis von Geburten und Sterbefällen.

