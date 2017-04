Perfekter Karrierestart In Weißwasser gibt es nach der Eishockey-Saison ein Sichtungscamp für junge Profis – davon profitieren beide Seiten.

So groß war die Nachfrage noch nie. Seit einigen Jahren laden die Lausitzer Füchse ein zum Vorspielen, meist meldeten sich zwischen 10 und 15 junge Eishockey-Profis an. Diesmal waren es 70 Bewerber. Nur jeder Dritte kann dabei sein, drei Torhüter und 20 Spieler in blauen, gelben, roten und schwarzen Trikots wollen sich für einen Vertrag bei den Weißwasseranern empfehlen. Die gelten spätestens seit dieser Saison als der Verein, der auf die Jugend setzt.

„Wir sind ein kleinerer Standort mit überschaubaren Mitteln, unser Etat ist nicht so hoch wie im Speckgürtel der Wirtschaft“, erklärt Geschäftsführer Dirk Rohrbach das Konzept, mit dem die Füchse die Konkurrenz in der Deutschen Eishockey-Liga 2 überrascht haben. Statt gegen den Abstieg zu spielen, erreichten sie mit einer jungen Truppe die Play-offs. „Talentierte Spieler schauen auf das, was hier passiert“, meint Rohrbach – und ist sich sicher: „Wir werden wieder den einen oder anderen Spieler verpflichten können, der sich weiterentwickeln will.“

Kevin Kunz vielleicht, jedenfalls haben Chefcoach Hannu Järvenpää und sein Assistent Robert Hoffmann von der Tribüne die rote Nummer fünf bereits im Blick. Auf dem Zettel steht über ihn: 18 Jahre, bisher bei der U 19 der Eisbären Berlin, Angreifer, von seinem Berater angemeldet. „Ich bin Weißwasseraner, mit drei, vier Jahren durch meinen Vater zum Eishockey gekommen“, erzählt Kunz. Der Schüler hatte schon einmal Glück mit einem Sichtungscamp. Vor vier Jahren wurden die Berliner in Füssenauf ihn aufmerksam. Seitdem spielt er für deren Juniors.

„Im Sommer mache ich Abitur am Sportgymnasium. Dann möchte ich erst mal Geld als Eishockey-Profi verdienen, studieren kann ich später immer noch.“ Wie er kommen die meisten Kandidaten von einem erstklassigen Verein. Doch gerade bei diesem Übergang zwischen Nachwuchs und Elite ist es wichtig, den passenden Verein zu finden, einen, bei dem man nicht in einer Zuschauerrolle versauert, sondern Spielpraxis sammelt. Das ist es, was sich der Teenager von einer möglichen Rückkehr in seine Heimatstadt verspricht. „Ich freue mich, mich anbieten zu können“, meint Kunz.

Fast in jedem Jahrgang entdecken die Füchse ein, zwei besondere Talente. Die können zwar selten auf Anhieb eine Verstärkung für das Team sein. „Man muss den Jungs auch Zeit geben, das ist wichtig“, sagt Rohrbach. Aber an der Seite erfahrener Profis und mit dem Vertrauen der Verantwortlichen können sie früher Erfahrungen sammeln und somit schneller reifen als anderswo. Positive Beispiele für erfolgreiches Scouting der Füchse kann der Geschäftsführer inzwischen einige aufzählen, zu ihnen gehört auch Arturs Kruminsch. Der Stürmer, der zuletzt bei den Dresdner Eislöwen unter Vertrag stand, machte die Lausitzer 2009 auf sich aufmerksam und spielte zwei Jahre in Weißwasser. Mit Roberto Geiseler hat gerade ein Spieler bis 2019 verlängert, der 2011 als 18-Jähriger aus der Jugend der Berliner Eisbären gekommen ist und inzwischen zu einer wichtigen Stütze geworden ist. „Spieler und Berater wissen: Bei uns bekommen sie Eiszeiten“, sagt Rohrbach. Das ist entscheidend für einen perfekten Karrierestart.

Durch das Sichtungscamp hat sich die Trefferquote weiter erhöht, voriges Frühjahr konnten sich drei Spieler empfehlen. Torwart Konstantin Kessler (20 Jahre) kam als Nummer zwei auf 20 Einsätze, die Stürmer Gregor Kubail (21) und Ryan Warttig (19) waren in der dritten, vierten Reihe dabei. Auch für dieses Trio könnte Weißwasser ein Sprungbrett sein in die DEL; darin sieht Rohrbach nicht etwa einen Nachteil des Konzepts. Solche Abgänge wie der von Top-Torjäger Dennis Swinnen nach Ingolstadt sind vielmehr einkalkuliert. Der im belgischen Lier geborene Stürmer war 2014 vom Oberligisten Grefrath nach Weißwasser gekommen, hatte sich nach einem schwächeren ersten Jahr deutlich gesteigert und in der abgelaufenen Saison mit 32 Treffern Werbung in eigener Sache gemacht – und maßgeblich zum Erfolg der Füchse beigetragen.

Das nennt man wohl eine Win-win-Situation, beide Seiten profitieren. Weißwasser hat sich einen guten Ruf als ausbildender Standort erarbeitet. „Das macht uns stolz und zeigt: Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen“, meint Rohrbach. In den nächsten Tagen sortieren die Trainer ihre Eindrücke vom Sichtungs-camp und entscheiden, welcher Bewerber sich für einen Vertrag empfehlen konnte. Mehr als zwei oder drei werden es nicht sein, denn letztlich zählt nicht Masse, sondern Klasse. Das Potenzial für die gewünschte Entwicklung muss zu erkennen sein.

Ein neuer Stürmer kommt aus Kassel

Für die anderen aber könnte sich der Ausflug in die Lausitz dennoch gelohnt haben, da sich auch Trainer anderer Klubs aus der Region die Talente genau angeschaut haben. Für den einen oder anderen könnte ein Umweg über die Oberliga in Erfurt, Leipzig oder Halle dann doch irgendwann nach Weißwasser führen.

Für Feodor Boiarchinov ist es schon im Sommer so weit. Der Stürmer wechselte im vergangenen Jahr von den Dresdner Eislöwen nach Kassel, nun will der 23-Jährige seine Erfahrung aus 190 DEL 2-Spielen in der Lausitz einbringen.

