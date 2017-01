Mittelsächsische Lauftour Perfekte Bedingungen Bei herrlichem Laufwetter: Der 22. Waldheimer Silvesterlauf hat immerhin 141 Starter nach Massanei gelockt.

zurück Bild 1 von 2 weiter 141 Starter absolvierten den von Günter Weichhold mitorganisierten 31. Silvesterlauf des SV Aufbau Waldheim. © Dirk Westphal 141 Starter absolvierten den von Günter Weichhold mitorganisierten 31. Silvesterlauf des SV Aufbau Waldheim.

Elfi Rose (rechts) und Lars Krause gewannen beim 22. Silvesterlauf die Pokalwertungen.

Die Bilder ähneln sich. Jedes Jahr am Silvestertag im Waldheimer Stadion Massanei. Nachdem Cheforganisator Günter Weichhold die diesmal 141 Läufer gemeinsam mit dem Bürgermeister der Zschopaustadt, Steffen Ernst (FDP), auf die verschiedenen Strecken geschickt hat, sammeln sich seine Helfer für den Ansturm, den sie in der nächsten Stunde bewältigen müssen. Diejenigen, die die Zeiten am Startturm erfassen und diejenigen, die am Computer sitzen, diese ins System übertragen und die Urkunden schreiben.

Mittendrin wuselt Günter Weichold nun von Stelle zu Stelle und passt auf, dass alles seinen Gang geht. Gegen 11.30 Uhr zieht dann wieder Ruhe ins Leben des Waldheimer Ausdauerenthusiasten ein. Etwas zumindest. Die ersten Siegerehrungen sind Geschichte, die ersten Helfer verabschieden sich und gehen. Er schnauft spürbar durch, dankt diesen nochmals mit guten Wünschen für das kommende Jahr und zieht ein erstes positives Resümee des 22. Waldheimer Silvesterlaufes im Rahmen der 12. Mittelsächsischen Lauftour. „Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie alles abgelaufen ist. Vor allem mit dem Organisationsteam. Ich muss meinen zehn guten, eingespielten Helfern danken, die mir sogar Freiräume schaffen“, sagt der 70-Jährige dem Döbelner Anzeiger und fügt an: „Von der Teilnehmerzahl, vom Wetter und vom Lauf war alles perfekt. Ich bin sehr zufrieden.“

Dem konnten die Pokalgewinner nur beipflichten. Lars Krause vom Nerchauer Brauhaus (AK 45) bewältigte die 10 Kilometer in 34:42 min und distanzierte damit Vorjahressieger Marco Hofmann aus Bräunsdorf um knapp eine Minute. „Ich war zum dritten Mal hier dabei und die Bedingungen waren sehr, sehr gut“, sagte er und die Siegerin über 4,6 Kilometer der Frauen, Elfi Rose von der SG Döllnitztal Mügeln, schloss sich an: „Es war perfekt: Sonnenschein, klare Luft, nicht zu kalt und vor allem auch nicht glatt, was andere Jahre nicht immer so war.“ Und so blicken Krause und Rose schon mal auf das, was sie sich 2017 vorgenommen haben. Rose, die Weltmeisterschaftsvierte im XTERRA-Cross-Triathlon, will in Zittau an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen, der Grimmaer dagegen bereitet sich auf die Europameisterschaften über 1 500 Meter in Dänemark vor.

