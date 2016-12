Pirnaer Adventskalender Per Zufall zum Tonstudio Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: die Töpferin.

Sophia Jüttner (7) aus Pirna schaut aus dem 23. Türchen. Sie versucht sich schon mal als Töpferin.

Kunst und Keramik: Sylvia Bienert in ihrer Struppener Keramikhütte. Hände haben es ihr besonders angetan. Viel Fantasie haben auch ihre Kursteilnehmer.

Die Nachbarin ist schuld. Die nahm Sylvia Bienert vor vier Jahren mit zu einem Töpferkurs. Sylvia Bienert wäre selbst nicht dort hingegangen, doch sie wollte der Nachbarin den Gefallen tun. Nach den zehn Kursen wusste sie, das ist es. „Mit meinen Händen etwas Richtiges herzustellen in unserer bürokratischen Zeit, das faszinierte mich.“ Schnell stand dann auch das Motto der 37-Jährigen aus Struppen fest: „Aus Fantasie werden Kreationen“.

Zuerst schenkte ihr Freund ihr einen Brennofen und sie werkelte in der Küche. Nach und nach kamen Leute dazu, irgendwann wurde die Küche zu klein. Dann baute er das Ferienhaus im Garten um und es wurde zur Keramikhütte und zum „Tonstudio“. Hier nun verbringt Sylvia Bienert viel Zeit, auch wenn es nur nebenberuflich ist, ihr Geld verdient sie im Büro eines Autohauses. Bis zu dreimal in der Woche finden bei ihr abends Kurse statt. Zeit für die eigene Kreativität kommt da etwas kurz.

Das Töpfern ist ein altes Handwerk. Die Menschen fertigten sich früher so aus Ton ihre Teller, Tassen und Schüsseln. Diesen Bereich nennt man Gebrauchskeramik, Sylvia Bienert hat sich hingegen dem Künstlerischen verschrieben. In einem Regal mit den Werken der Kursteilnehmer steht ganz oben eine Hand, die eine Kugel hält. Auch zwei Hände, in deren Mitte eine Halbkugel ruht, ist zu sehen. Sylvia Bienert träumt von einer Kollektion. „Das wäre toll“, sagt sie und fügt hinzu: „wenn ich mal groß bin.“ Soll heißen, wenn ihre fünfjährige Tochter größer ist und die Mutter etwas mehr Zeit hat.

Zeit spielt beim Töpfern eine große Rolle. Zunächst kommt das Formen. Mit den Händen, mit Fantasie, mit Hilfsmitteln, wie einer Zahnbürste. Die ist zum Aufrauen, damit Teile besser zusammenhalten. Dann muss das Material eine Woche lang trocknen, mindestens. Länger schadet nicht, nur weniger. So wie bei dem riesigen Blumentopf mit Herzchen, den Sylvia Bienert als Hochzeitsgeschenk gemacht hatte. Der zersprang im Ofen, weil sie ihn zu früh reingestellt hatte. Eine Erfahrung, sagt sie.

Nach dem Trocknen folgen zwei Tage Ofen. Es dauert so lange, weil die Temperatur langsam hoch- und runterfährt, um das Material zu schonen. Das Bemalen ist dann auch nicht mit einem Pinselschwung getan, drei Schichten sind erforderlich. Und wieder einen Tag trocknen und noch mal zwei Tage Ofen. Das Prinzip ist seit Jahrhunderten so, auch wenn sich Ofen, Handwerkszeug, Farben, Material und Hilfsmittel geändert haben. Und die Produkte. Sylvia Bienert staunt immer wieder über die Ideen der Teilnehmer in ihren Kursen. Pfiffig in der Küche macht sich zum Beispiel ein Teller mit Hühnerkeule, Pommes und Erbsen – aus Keramik. Eines der ersten Töpferwerke von Sylvia Bienert war eine Artischocke. „Da war ich sehr stolz drauf.“

Sie hätte das Gemüse auch malen können, hätte die Nachbarin sie zu einem Malkurs mitgenommen. Sylvia Bienert brauchte nur etwas, um ihre Kreativität auszuleben. Sie fand es im Töpfern.

