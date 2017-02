Per Streikbus zum Finanzminister Auch Lehrer aus Bannewitz protestieren in Dresden für mehr Lohngerechtigkeit und bessere Bedingungen an Schulen. Das Kultus räumt indes Versäumnisse ein.

Rund 40 Lehrer aus dem Osterzgebirge fuhren am Mittwoch mit einem eigens angemieteten Streikbus nach Dresden. © Egbert Kamprath

Die Lehrer streiken. Für mehr Geld, aber nebenbei auch für bessere Bedingungen an Sachsens Schulen. Mehr als 6 000 Beschäftigte des Freistaats sind laut Sächsischem Lehrerverband (SLV) am Mittwoch in Dresden auf die Straße gegangen. Vor dem dortigen Finanzministerium am Carolaplatz fand eine Protestkundgebung statt. Mittendrin auch zahlreiche Pädagogen aus dem ehemaligen Weißeritzkreis. Viele von ihnen waren mit dem Auto angereist. Rund 40 Lehrer aus dem Osterzgebirge haben hingegen den Streikbus genommen. Der fuhr von Altenberg aus über Schmiedeberg, Dippoldiswalde und Bannewitz entlang der Bundesstraße 170 in die Landeshauptstadt. Der SLV-Kreisverband Weißeritzkreis vertritt Lehrer in 36 staatlichen Schulen. Einige der Einrichtungen boten am Mittwoch Unterricht an, eine Notfallbetreuung sei gewährleistet gewesen.

Schätzungen des SLV-Kreisverbands zufolge nahmen etwa die Hälfte der Lehrer am Warnstreik teil. Warum nicht mehr? „Ich war auch mal der Meinung, ein Lehrer streikt nicht wegen seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Schülern“, zeigt Robert Sender, der Vorsitzende des SLV-Verbands Weißeritzkreis, auch Verständnis für Kollegen, die dem Streikaufruf nicht folgten. „Unser Arbeitgeber, der Freistaat, hat mich jedoch eines besseren belehrt. Geht man nicht auf die Straße, bewegt sich nichts.“

Er und andere Demonstranten fordern sechs Prozent mehr Lohn und die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe sechs“, als Wertschätzung für Lehrer, die länger dabei sind. Die Arbeitgeberseite, bei den stockenden Tarifverhandlungen vertreten von Finanzminister Georg Unland (CDU), verwies indes darauf, dass man eben „nicht so viel Geld übrig“ habe, so Sender.

Geringster Lohn im Ländervergleich

„In anderen Branchen hat sich bei der Lohnentwicklung viel mehr getan in den vergangenen Jahren“, sagt eine Dippoldiswalder Lehrerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es gehe ihr und Kollegen vor allem, aber nicht nur, um Lohngerechtigkeit. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern erhalten Lehrer im Freistaat im Schnitt den geringsten Lohn.

Darüber hinaus ärgert sich die 56-jährige Oberschullehrerin über die Bedingungen. Da habe der Freistaat viel zu spät reagiert. Vor allem, was das Personal betrifft. Mario Fahrland, ein Kollege vom Gymnasium in Dipps, pflichtet ihr bei. Er streikt auch aus Solidarität für schlechter bezahlte Kollegen von Grund- und Oberschulen.

„Wir sind hier am Gymnasium noch vergleichsweise gut ausgestattet, aber im Vogtland und Erzgebirge herrscht laut Kollegen schon Notstand.“ Dass Lehrer fehlen, ist schon seit Jahren bekannt. Außerdem gebe es viele ältere Kollegen, und der Krankenstand sei sehr hoch. Fahrland, der auch im Ortschaftsrat sitzt, kann sich nicht erklären, wieso Sachsen so lang aufs Sparen gesetzt hat und erst in der jüngeren Vergangenheit neue Stellen geschaffen hat.

Im Kultusministerium bestätigt man frühere Versäumnisse des Freistaats. „Das hat mehrere Ursachen“, erklärt Kultussprecher Dirk Reelfs. „Zum einen hat das Statistische Landesamt im April 2016 seine vorherigen Schülerprognosen deutlich nach oben korrigiert, zum anderen kamen 2015 viele Flüchtlinge, was nicht vorherzusagen war, und womit der Lehrerbedarf zusätzlich stieg.“ Ferner gebe es in Sachsen viele ältere Lehrer, und die Landesregierung hätte erst 2011 entschieden, die Zahl der hiesigen Studienplätze auf 2 000 zu verdoppeln. Da ein Lehrerstudium samt Referendariat aber sieben Jahre dauere, stehen die zusätzlichen Lehrer erst 2019 zur Verfügung.

Obendrein hieß es in der Zeit nach 2008 angesichts der Wirtschaftskrise: Bloß nicht verschulden. Dass indes sächsische Lehrer im Bundesvergleich am wenigsten verdienen, hänge vor allem damit zusammen, dass in fast allen anderen Ländern verbeamtet wird. „Das war bei den Gesprächen für das jetzige Maßnahmenpaket Thema“, sagt Vize-Kultussprecherin Susann Meerheim auf SZ-Nachfrage. „Doch dafür gab es keine Mehrheit.“ In der Diskussion sei von Kritikern darauf verwiesen worden, dass sich andere Länder damit hoch verschuldet hätten. Zudem hätte ein Lehrer keine hoheitlichen Aufgaben, müsse also nicht verbeamtet werden. Andere Bundesländer sehen das im Wettbewerb um Lehrernachwuchs offenbar anders. In Sachsen werden nur die Schulleiter verbeamtet. Fortan würden hier aber Lehrer im ländlichen Raum mehr verdienen. Das solle ein Anreiz sein.

