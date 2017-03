Per Rikscha durch den Unger-Park Die Ottendorfer Musterhausausstellung lädt zum Frühlingsfest. Gäste können internationale Spiele entdecken – und die schönsten Häuser.

Nachdem der meteorologische Frühling bereits mit dem Monat März begonnen hat, ist am gestrigen Montag auch kalendarisch der Frühling eingetroffen. Die neue Jahreszeit möchte der Unger-Park im Ottendorfer Gewerbegebiet – insbesondere die Musterhausaustellung – am kommenden Wochenende mit einem großen Frühlingsfest begrüßen.

Die Musterhausausstellung lädt dabei alle Gäste auf eine „Reise um die Welt“ ein. Da geht es nach Angaben der Veranstalter mit einer original indischen Rikscha auf Entdeckungstour durch den ganzen Unger-Park. International wird es auch auf der Bastelstraße und beim Länder-Rätsel-Gewinnspiel. Die Gäste können jede Menge entdecken, basteln und gewinnen. Weiter geht die Reise nach England zum Finger-Pool-Billard und anschließend auf direktem Weg nach Australien. Dort steht Mini-Golf auf dem Programm. Vom Reisefieber gepackt, haben alle Besucher nun die Gelegenheit verschiedene Hindernisse auf der Indianer-Hindernisbahn zu überwinden. Und natürlich machen solche abenteuerlichen Reisen auch Hunger, deshalb können sich die Besucher des Frühlingsfestes auf einen leckeren Imbiss freuen.

Neben den vielen Attraktionen und Spielangeboten aus aller Welt, stehen an diesem Wochenende natürlich auch die Musterhäuser wie gewohnt im Mittelpunkt. Und schließlich sind sie in gewisser Weise auch ein Reiseziel. Denn manchmal ist Urlaub im Eigenheim auch sehr erholsam! Und beim Thema Hausbau können die künftigen Besitzer ebenfalls international unterwegs sein – ob im skandinavischen, amerikanischen oder im mediterranen Stil. Die insgesamt 14 Häuser der Ausstellung haben viel zu bieten und zeigen sich am Wochenende allesamt von ihrer Sonnenseite und öffnen ihre Türen zu einem Rundgang durch alle Räume. Wer Fragen hat, kann sich an die jeweiligen Berater vor Ort wenden, die den Interessenten Rede und Antwort stehen. Ganz egal, ob es um die neuen Modelle der Musterhausaussteller, die aktuellen Fördermöglichkeiten oder um Themenwelten wie Smart Home, Sicherheit oder autarkes Leben geht. (ste)

Frühlingsfest in der Musterhausausstellung des Unger-Parks, 25. und 26. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Gewerbepark Ottendorf-Okrilla, Am Hügel 3a, direkt an der Autobahn 4, Ausfahrt Ottendorf-Okrilla. Der Eintritt ist am kompletten Wochenende frei!

