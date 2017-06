Per Rad auf Luthers Spuren

Dem 500-jährigen Reformationsjubiläum widmet sich eine Fahrrad-Erlebnistour, die am Sonntag, 16. Juli, durch die Westlausitz führt. Start und Ziel sind in Großröhrsdorf. Von der Rödertalstadt aus geht es über Kleinröhrsdorf, Arnsdorf und Großharthau nach Bischofswerda. Die Tour zurück führt über Goldbach, Frankenthal und durch den Masseneiwald. Gefahren wird vorwiegend auf Nebenstraßen und Waldwegen. Nur kurze Abschnitte liegen auf stärker befahrenen Straßen, teilt der Veranstalter mit. Unterwegs haben die Teilnehmer Gelegenheit, bei Führungen drei Kirchen kennenzulernen. Um Lutherbäume geht es dabei in der Kirche von Kleinröhrsdorf, um Lutherglauben in der Bischofswerdaer Christuskirche und um Lutherbilder in der Großröhrsdorfer Stadtkirche.

Bei dem 40 Kilometer langen Rundkurs handelt es sich um eine leichte Strecke ohne größere Steigungen, teilen die Organisatoren von der Ile-Region Westlausitz mit. Die Tour ist auch für Familien mit Kindern geeignet. Sie beginnt am 16. Juli um 9.30 Uhr am Bahnhof in Großröhrsdorf und endet dort gegen 15 Uhr. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich, die Zahl der Plätze begrenzt. Bis spätestens 7. Juli muss man sich angemeldet haben. Die Teilnahme ist kostenfrei.

(SZ)

Anmeldung: Telefon 03528-41961043, anders@region-westlausitz.de, www.region-westlausitz.de

