Per Mausklick zum Mietvertrag Eine Studie hat die Internetseiten deutscher Wohnungsanbieter untersucht. Ein Freitaler Unternehmen ist ganz vorn dabei.

Freuen sich über die Auszeichnung: WGF-Chef Michael Heinzig (l.), Prokurist Henryk Eismann und Ina Bruß, die sich bei der WGF um die Homepage kümmert. © Marko Förster

Mit wenigen Mausklicks zur Wohnungsbesichtigung: Wer heutzutage eine neue Bleibe sucht, der schaut häufig zuerst ins Internet. Dort bieten nicht nur Suchportale einen Überblick über freie Wohnungen. Auch viele Wohnungsanbieter selbst präsentieren ihre Angebote auf ihren Webseiten. Eine ansprechende Homepage zu haben, kann deshalb schon der erste Schritt zum Mietvertrag sein. Das weiß auch die Wohnungsgesellschaft Freital (WGF). Unter den Wohnungsanbietern gehört sie mit ihrem Internetauftritt bundesweit zu den Besten, wie jetzt eine Studie belegt.

Von insgesamt 31 Wohnungsunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet schaffte es die WGF mit ihrer Webseite auf Platz zwei. Geschäftsführer Michael Heinzig hatte mit einer solch guten Platzierung gar nicht gerechnet. „Wir wollten einfach mal schauen, wo wir im Vergleich stehen“, sagt er. Verantwortlich für den Test war der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen (VDW), in dem auch die WGF Mitglied ist. Der Verband hatte voriges Jahr zum zweiten Mal eine qualitative Studie in Auftrag gegeben. Studenten der Hochschule Darmstadt nahmen dabei die Webseiten der Wohnungsanbieter unter die Lupe.

Eine Eins für Aktualität

Wichtige Kriterien waren unter anderem die Aktualität der Informationen und Angebote, das Layout und die Benutzerfreundlichkeit. Liefern die Wohnungsangebote ausführliche Infos? Sind die Kontaktdaten schnell und einfach zu finden? Ist die Webseite übersichtlich gestaltet? Für all die Merkmale vergaben die Studenten Noten von 1 bis 6. Punkten konnte die WGF vor allem mit Aktualität und ihren ausführlichen Infos. So schafften es die Freitaler in der Gesamtwertung hinter die Wohnungsbaugesellschaft Frankfurt/Main, auf Platz drei kam ein Anbieter aus Potsdam.

Etwa 60 Prozent ihrer neuen Mieter finden über das Internet zur WGF. Der Großvermieter steckt deshalb inzwischen viel Aufwand in seine Internetpräsenz, sagt Prokurist Henryk Eismann. So sollte sie nicht nur dauernd aktuell sein, sondern aller drei bis vier Jahre komplett überarbeitet und an die neuesten Standards angepasst werden. Im Frühjahr 2016 ging die WGF-Homepage in ihrer jetzigen Form online. „Bei der Überarbeitung kommt es darauf an, sich auch in den Mieter hineinversetzen zu können“, erklärt Eismann.

Auf ihrer Auszeichnung ausruhen will sich die WGF nicht. Stattdessen hat sie dieses Jahr noch einiges vor. So will das Unternehmen sein EDV-System umstellen. Alles, was bisher in Papierform existierte, wird dann auch in digitaler Form vorhanden sein. So werden nicht nur die internen Abläufe schneller und effizienter. Auch für Mieter und solche, die es werden wollen, hat die Umstellung Wirkung: Die Schritte zwischen Wohnungsbesichtigung und Vertragsunterzeichnung etwa werden einfacher. Bestehende Mieter können, falls nötig, schneller einen Handwerker beauftragen. Etwa ein Jahr wird die Umstellung des Systems dauern, schätzt Heinzig. So müssen unter anderem zahlreiche Dokumente digitalisiert werden. „Die Kapazitäten, die so frei werden, können wir dann an anderer Stelle in die weitere Verbesserung unseres Services stecken“, sagt Michael Heinzig.

