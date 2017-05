Per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen Zwei von den Amtsgerichten Görlitz und Eggenfelden verurteilte Männer werden von der Bundespolizei gestellt.

Nieder Seifersdorf. Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer sind innerhalb weniger Stunden von Bundespolizisten festgenommen worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit.

Zum erste Mal klickten die Handschellen am Montagabend an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf. Dort war ein polnischer Mann kontrolliert worden, nach dem die Staatsanwaltschaft Görlitz mit einem Vollstreckungshaftbefehl seit Februar 2015 fahndete. Das Amtsgericht Görlitz hatte den 28-Jährigen im Juni 2014 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt und eine Geldstrafe von 750 Euro plus 70 Euro Kosten des Verfahrens angeordnet.

Ungefähr fünf Stunden später klickten gegen drei Uhr auf dem Autobahnrastplatz „Wiesaer Forst“ zum zweiten Mal die Handfesseln. In dem Fall war es ein Litauer, den die Staatsanwaltschaft Landshut im vergangenen Monat auf die Fahndungsliste gesetzt hatte. Gegen den gleichfalls 28-Jährigen lag ein Urteil des Amtsgerichts Eggenfelden wegen Fischwilderei vor. Die Höhe der festgelegten Geldstrafe lag dabei bei 450 Euro plus 129,41 Euro Kosten des Verfahrens.

Letztlich zahlten beide Verurteilte ihre Geldstrafe einschließlich Verfahrenskosten. (sz/on)

