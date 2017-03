Per Haftbefehl gesuchte Diebe festgenommen Die Bundespolizei schnappte am Dienstag einen 33-Jährigen Dieb an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf. Später erwischte sie dort einen weiteren Verbrecher.

Kodersdorf. Innerhalb kurzer Zeit sind am Dienstag und Mittwoch zwei per Haftbefehl gesuchte Männer von der Bundespolizei festgenommen worden.

Am Mittwochabend kontrollierte laut Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf eine Streife an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen 33-Jährigen. Dabei merkten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg nach dem in Nürnberg wohnenden Mann per Haftbefehl fahndete. Der Haftbefehl war auf der Grundlage eines Urteils des Amtsgerichts Nürnberg wegen Diebstahls im Februar dieses Jahres erlassen worden. Weil die finanziellen Forderungen die Zahlungskraft des Verurteilten überforderten und er die 2400 Euro Geldstrafe nicht bezahlen konnte, kam er umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Mittwoch war gerade einmal zwei Stunden alt, als die Beamten einen Ukrainer an gleicher Stelle antrafen. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Den 35-Jährigen hatte das Amtsgericht Heilbronn im Juli 2015 zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Nachdem er seine Geldstrafe einschließlich Kosten (insgesamt 670 Euro) allerdings beglichen hatte, öffneten sich für ihn die Türen der Dienststelle wieder. (szo)

