Per Champions League zur Klassik MDR drehte für Händel-Projekt an der Pestalozzi-Oberschule. Es fördert die Digitalisierung im Musikunterricht.

Ekkehard Vogler und Lehrerin Sarah Stolle sprechen mit den Oberschülern der 6b über das weitere Vorgehen beim Händel-Experiment. © Claudia Hübschmann

Fragt man Kinder und Jugendliche, ob sie ein Musikstück von Georg Friedrich Händel kennen, können sie darauf nur selten eine Antwort geben. Zu fern und unzugänglich scheint vielen die Welt der klassischen Musik zu sein. Anders sieht die Lage aus, wenn man nach der Melodie der Champions Leage fragt. Die ist fast jedem ein Begriff.

Ohne dass es ein Großteil der Zuhörer ahnt, hören sie aber genau in diesem Moment eine Melodie von Händel, zumindest eine Abwandlung, die sich stark an der Händel'schen Krönungshymne „Zadok the priest“orientiert.

Damit auch zukünftige Generationen Freude an der Klassik haben, hat der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) das „Händel-Projekt“ ins Leben gerufen, bei dem Schulklassen mit einer speziellen Software ein eigenes klassisches Stück komponieren. Auch in Meißen nutzt eine Schule diese Möglichkeit. Seit September nimmt die Klasse 6b der Pestalozzi-Oberschule an dem Projekt teil.

„Ich bin durch eine Fortbildung darauf aufmerksam geworden, die der MDR für Musiklehrer angeboten hat. Ich finde es schön, dass die Kinder durch das Programmieren eines Musikstücks am Computer neben dem regulären Musikunterricht einen weiteren Zugang zu klassischer Musik bekommen“, sagt Musiklehrerin Sarah Stolle. Praktisch sei dabei, dass die Schüler kaum Vorkenntnisse brauchen. „Gerade für Schüler, die nur wenig Notenkenntnis haben, ist das ideal. Sie können am Computer eingeben, welche Melodie sie haben wollen und diese dann von einer Big Band oder einem Symphonieorchester spielen lassen“, sagt die 30-Jährige.

Dass dieses Konzept am Ende auch tatsächlich aufgeht, bestätigt der 12-jährige Alexander: „Ich finde das Projekt gut. Das ist mal was anderes. Das Programm ist verständlich und wir sind bisher gut vorangekommen“, sagt er. Alle 26 Schüler haben Zweierteams gebildet und sind für jeweils einen Takt zuständig. Ziel ist es, dass als Resultat ein Rondo, also eine Art Refrain, herauskommt.

„Wir haben ein Rondo gewählt, weil sich die Schüler bundesweit damit im Musikunterricht auseinandersetzen“, sagt Ekkehard Vogler, der sich beim MDR um die musikalische Vermittlungsarbeit kümmert. Zusätzlich zur Musikvermittlung will der MDR aber auch mit dem von ihm zur Verfügung gestellten Computerprogramm zeigen, wie Software sinnvoll in den Unterricht integriert werden kann. Vogler lobt in diesem Zusammenhang die guten Bedingungen in Meißen.

„Das ist hier wirklich ein modernes Computerkabinett. Eine derartige Ausstattung gibt es nicht überall“, sagt der 51-Jährige.

Insgesamt 40 Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen an der Aktion teil. Ihre Resultate sollten sie eigentlich bis zum 15. Dezember vorlegen, aber die Frist wurde noch einmal verschoben. „An zahlreichen Schulen gibt es so wie hier in Meißen nur alle zwei Wochen Musikunterricht. Daher dauert es seine Zeit. Wir haben den Termin aus diesem Grund auf den 31. Januar verschoben“, so Vogler.

Die drei besten Kompositionen werden von einem Coach auf Praxistauglichkeit geprüft und gemeinsam mit den Schülern überarbeitet. Am 3. Mai nächsten Jahres kommen sie dann auf die große Bühne und werden vom MDR-Sinfonieorchester in Halle/Saale aufgeführt.

Die Komponierversuche der jungen Meißner hat am Montag auch ein Filmteam des Fernsehsenders aufgenommen. Sie sollen demnächst im Sachsenspiegel oder bei Artour zu sehen sein.

