„Peppi“ verzweifelt gesucht Die Bolonka-Hündin entwischte beim Gassigehen aus einer Hundepension in Eibau. Und ein Kater ist auch noch fort.

„Peppi“ ist eine schwarz-graue Bolonka-Hündin. Sie ist neun Jahre alt und in Eibau entlaufen. © privat

Ramona Klinger aus Strahwalde ist traurig. Ihre kleine „Peppi“ ist spurlos verschwunden. Und dabei wollte sie nur das Beste, als sie ihre neunjährige schwarz-graue Bolonka-Hündin in der letzten Woche in eine Eibauer Tierpension zur Pflege gab. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael und ihrer Tochter Dana verbrachte sie einen Kurzurlaub im Spreewald. „Für die beiden Hunde war in unserem kleinen Auto neben dem Gepäck leider kein Platz mehr“, erzählt Ramona Klinger. Also gab sie Leonberger „Kira“ und „Peppi“ in die Hundepension. Doch als sie zurückkehrten gab’s eine schlechte Nachricht: „Peppi“ ist entlaufen. Auch „Kira“ vermisst jetzt ihre Spielgefährtin.

„Beim Gassigehen ist ,Peppi’ einer Mitarbeiterin der Pension ausgebüxt“, sagt die 55-Jährige. Die Mitarbeiterin sei in einem kleinen Supermarkt einkaufen gewesen und habe „Peppi“ vor dem Laden angebunden. Wahrscheinlich habe sie dabei den Karabiner die Hundeleine nicht am Halsband eingehakt, sondern an einem kleinen Anhänger, auf dem Name und eine Telefonnummer stehen. „Als die Mitarbeiterin aus dem Laden kam, hat sie ,Peppi‘ noch gesehen. Die ist weggelaufen wie der Blitz.“

Das Problem nun bei der Suche: Jene Marke mit Name und Telefonnummer blieb mit der Leine zurück. So können Menschen, die „Peppi“ finden, nicht wissen, wo die Hündin hingehört. „Sie ist noch nie weggelaufen“, sagt Ramona Klinger. „Aber sie war auch noch nie in einer Tierpension. Die Situation kannte sie nicht. Man weiß ja auch nicht immer wie so ein Hund sich fühlt.“

Jede freie Minute verbringt Familie Klinger jetzt mit der Suche nach ihrem Liebling. „Ich fahre nach Eibau und rufe nach ihr“, erzählt Ramona Klinger. So erfuhr sie auch, dass „Peppi“ am Mittwoch vopriger Woche noch einmal bei der Ziegelei im Ort gesehen wurde. Oft setzt sich auch ihr Mann Michael nach der Arbeit auf seinen Roller und fährt von Strahwalde nach Eibau. Er sucht die Umgebung immer mit einem Fernglas ab. Bisher vergebens. Ihre Tochter Dana rückt auch oft aus. Zusätzlich bittet sie auch noch auf ihrem Facebook-Profil mit einem Foto um Fahndungshilfe.

„Die ,Peppi‘ ist lieb, aber scheu“, sagt Ramona Klinger, „die lässt sich nicht so einfach von einem Fremden einfangen.“ Vielleicht lässt der Hunger „Peppi“ aber zutraulich werden und die Nähe von Menschen suchen. Ramona Klinger hofft, mit dem Such-Aufruf in der SZ Menschen zu erreichen, die „Peppi“ gesehen haben und sie anrufen können. Sie ist unter der Rufnummer 03587330565 oder mobil unter der 015773230491 erreichbar.

Und da ist noch ein Vierbeiner auf Abwegen. Eberhard Eifler aus Ruppersdorf vermisst seit einigen Tagen seinen Kater „Peterle“. Der ist am Freitag an der Tierarztpraxis in Herwigsdorf entwischt. „Er sollte dort kastriert werden“, erzählt Eifler, „und ist vorher ausgebüxt.“ Eine Bekannte der Familie hatte den Kater zum Arzt gebracht. „Peterle“ ist der Familie aus Ruppersdorf im vorigen Jahr zugelaufen. Da Eiflers sehr tierlieb sind und sich auch im Tierschutz engagieren, nahmen sie sich der Katze an. Peterle ist getigert und hat weiße Pfoten, ein weißes Lätzchen und am Maul ein kleines Muttermal sowie ebenfalls einen weißen Fleck. Der Kater ist sehr zutraulich und anhänglich, beschreibt Eberhard Eifler das Tier. Er fragt nun: „Ist er in Herwigsdorf jemandem zugelaufen?“ Wer Peterle sieht oder ihn aufgenommen hat, soll sich bitte bei Eiflers melden: 03587330672.

