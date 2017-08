Pension Schöller wieder geöffnet Nach der Sommerpause lädt die Naturbühne Reichenau wieder ins vermeintliche Irrenhaus ein.

Die Pension Schöller wird auf der Naturbühne in Reichenau wieder geöffnet. © Ina Förster

Es ist ein schon sehr schräges Unterfangen, wenn man zum eigenen Vergnügen das Innenleben einer Irrenanstalt kennenlernen möchte. Aber genau das ist der sehnlichste Wunsch Philipp Klapproths, der extra dafür aus der Provinz nach Berlin reist. Seinem Neffen Alfred winkt eine kräftige Finanzspritze, wenn er ihm genau das bieten kann. Was also tun? Da kommt die rettende Idee, den Onkel in die Pension Schöller zu führen, deren Gäste zwar keine Psychiatrieinsassen sind, jedoch so exzentrisch, dass man sie dafür halten könnte ...

Das ist der Ausgangspunkt des legendären Lustspielklassikers „Pension Schöller“, der jetzt nach den Ferien wieder auf der Naturbühne Reichenau zu sehen ist – unter der bewährten Regie von Herbert Graetke. Am Sonnabend, dem 5. August, ist es um 20 Uhr so weit. Weitere Vorstellungen sind sonnabends am 12.8., 19.8, 26.8, 2.9. 9.9, 16.9. jeweils um 20 Uhr sowie sonntags am 20.8. und 10.9. jeweils um 16 Uhr. (szo)

zur Startseite