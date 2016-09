Pension Schöller auf der Naturbühne In Reichenau kommt im nächsten Jahr ein Boulevard-Klassiker zur Aufführung.

Die Olsenbande feierte in den vergangenen zwei Jahren große Erfolge. © Kristin Richter

Ganze 7100 Zuschauer sahen in den letzten beiden Jahren die Vorstellungen von „Die Olsenbande – mächtch gewaltch!“ auf der Naturbühne in Reichenau. Das Gauner-Trio spielte also trotz mehrmonatigem Straßenbau vor der Bühne und mehrmaligem Aufwärmen des Themas eine schöne Zahl ein. Während der Vorstand des Vereines nun über den neuen Projekten sitzt, steht zumindest bereits das Stück für die nächste Saison fest: „Pension Schöller“. Der Boulevard-Klassiker wurde ebenfalls vor vielen Jahren schon vor Ort inszeniert – damals wie aktuell durch Regisseur Herbert Graedtke aus Radebeul. Die Proben dafür beginnen in den nächsten Wochen.

Doch zuerst findet am 5. November der 1. Reichenauer Lichter- und Handwerkermarkt auf der Naturbühne statt. Dafür werden übrigens immer noch Mitmacher, Händler und Handwerker gesucht, heißt es. Das Ereignis wird sicherlich großen Zuspruch finden. (if)

zur Startseite