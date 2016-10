Pension Bürgergarten wird nach Brand wieder hergerichtet Nach der Brandstiftung in der Pension Bürgergarten vor knapp drei Wochen ist nun eine Firma vor Ort, die die Schäden beseitigt.

In den frühen Morgenstunden war das Feuer in der Pension ausgebrochen. © Archiv/Feuerwehr Riesa

Nach der Brandstiftung in der Pension Bürgergarten vor knapp drei Wochen ist nun eine Firma vor Ort, die die Schäden beseitigt. Das bestätigte Inhaberin Katrin Neubauer. Wann wieder Gäste in dem Gebäude gegenüber des Ernst-Grube-Stadions übernachten können, konnte sie jedoch noch nicht sagen. „Ein Termin für die Wiedereröffnung ist leider noch nicht absehbar. Die Gaststätte und auch der Saal sind aber nach wie vor nutzbar“, erklärt Neubauer, die auch einen täglichen Mittagstisch anbietet.

Der Brand war ein großer Schock. Ein Gast hatte Feuer in seinem Zimmer gelegt. Neubauer befand sich zu diesem Zeitpunkt selbst in dem Gebäude. Dank des Eingreifens der Nachbarn wurde aber niemand verletzt. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, wüteten die Flammen mindestens eine halbe Stunde lang. Das Feuer breitete sich in der ganzen Etage aus. Der mutmaßliche Brandstifter floh, konnte aber noch am selben Morgen gefasst werden. Nach Angaben der Polizei befindet sich der 50-Jährige jetzt in einer Spezialklinik. Er soll außerdem für einen Wohnungsbrand im vergangenen Jahr in Weida verantwortlich sein. (SZ/veb)

