Gut zu wissen Penny-Markt soll im Oktober öffnen Der Lebensmittel-Discounter investiert in das Gebäude drei Millionen Euro. Geheizt wird mit der Kühlung.

Volker Michel gehört zu den Bauarbeitern, die zurzeit den neuen Penny-Markt an der Kirchstraße errichten. Den Auftrag bekam ein Generalauftragnehmer aus Sachsen-Anhalt. © Dietmar Thomas

Es ist für alle sichtbar. Der neue Penny-Markt an der Kirchstraße wächst. Die ersten Ziegelwände stehen schon. „Wenn der Bau planmäßig verläuft, soll die Fertigstellung und Eröffnung im Oktober dieses Jahres erfolgen“, so die Pressestelle von Penny auf Nachfrage des DA. Nach der Fertigstellung der Bodenplatte hat in der vergangenen Woche der Rohbau des Gebäudes begonnen. Ende Juli/Anfang August soll dieser fertig sein. Dann beginnt der Innenausbau.

Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt etwa 1 200 Quadratmeter. 800 Quadratmeter davon sind Verkaufsfläche für den Penny-Markt. Außerdem entstehen etwa 80 Stellplätze mit einer Breite von drei Metern. „Damit haben die Kunden ausreichend Platz für ein bequemes Ein- und Ausparken“, so die Pressestelle.

Das Gebäude werde nach der neusten Baubeschreibung erstellt und als Green Building Objekt ausgeführt. „Dabei wird unter anderem das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Beheizung des Penny-Marktes erfolgt ohne fossile Brennstoffe, nur mithilfe der Abwärme der Kühlanlagen“, informiert die Pressestelle. Durch den Einsatz von LED-Beleuchtungen im Gebäude sowie auf dem Parkplatz soll der Stromverbrauch auf einem Minimum gehalten werden.

Das Unternehmen investiert in den Neubau etwa drei Millionen Euro. „Unternehmen aus dem näheren Umfeld haben für die Ausschreibung des Projektes keine Angebote abgegeben. Die Umsetzung erfolgt durch ein Generalunternehmen aus Sachsen-Anhalt“, so die Pressestelle.

Im April begannen zunächst die Erdarbeiten. Darauf hatte nicht nur Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) mehrere Jahre gewartet. Denn zu seinem Wahlversprechen gehörte der Neubau eines Einkaufsmarktes. Dass für diesen so viele bürokratische Hürden zu nehmen sind, hatte er nicht erwartet. Erst Anfang des Jahres gab es eine Baugenehmigung für das Vorhaben. An der Kirchstraße wird einer der modernsten Penny-Märkte Deutschlands gebaut.

Projektentwickler Wolfgang Jeschke stellte das Vorhaben, an dem sich nichts geändert hat, den Räten im September 2015 vor.

Die Notwendigkeit, dass ein neuer Markt entsteht, ist unumstritten. Der Besitzer des derzeitigen Penny-Marktes wollte bereits im Jahr 2011/12 umbauen, um die Verkaufsflächen zu vergrößern. Doch das wurde von der Baubehörde abgelehnt. Viele weitere Versuche, ein geeignetes Grundstück zu finden, scheiterten. Mit dem Areal an der Kirchstraße gegenüber dem Sportplatz wurde ein Platz gefunden, der sowohl einen Investor interessierte als auch die Zustimmung des Rates fand.

Eigentlich sollte der neue Einkaufsmarkt größer werden. Obwohl die Gemeinde viele Argumente für einen größeren Markt zusammengetragen hatte, teilte die zuständige Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Chemnitz mit, dass der Einkaufsmarkt in Ostrau nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben darf.

Durch das sogenannte Zielabweichungsverfahren hat die Gemeinde viel Zeit verloren. „Es war der Wunsch des Investors, größer zu bauen. Den wollten wir unterstützen“, so Dirk Schilling. An dem größeren Markt hatten Edeka und Rewe großes Interesse. Da in dieser Größe nicht gebaut werden darf, hatte sich die Anfrage dieser Märkte schnell erledigt. Penny sagte zu und zieht nun nach Fertigstellung des neuen Marktes an die Kirchstraße um. Die Lebensmittelkette ist bereits seit Februar 1997 im Ortszentrum ansässig.

