Fußball Penicka rettet Stahl einen Punkt In der Fußball-Landesliga schaffen die Riesaer in Reichenbach nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

Richard Penicka (links) machte nach seiner Einwechslung richtig viel Dampf in den Reihen der Riesaer Landesliga-Fußballer und war nur schwer zu stellen. Sein Treffer fünf Minuten vor dem Abpfiff sicherte der BSG in Reichenbach einen Zähler. © Ronny Belitz

Mit einem 2:2 (0:2) kehrte die BSG Stahl Riesa am Sonntag vom Landesliga-Punktspiel beim Reichenbacher FC (12.) zurück. Vor 175 Zuschauern hatten Christian Seidel (14.) und Maik Strobel (35.) die Gastgeber vor dem Seitenwechsel deutlich in Vorhand gebracht. Norman Gründler (50.) und der zur Pause eingewechselte Richard Penicka (85.) sicherten der BSG mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit aber noch den 13. Auswärtspunkt.

In der Tabelle bauten die Riesaer ihren Vorsprung gegenüber dem Tabellensechsten VfL Pirna-Copitz sogar noch auf drei Zähler aus. Die Copitzer hatten am Tag zuvor eine überraschende 1:2-Heimschlappe gegen die abstiegsbedrohten Zwenkauer kassiert. An der Tabellenspitze kämpfen der FC Eilenburg (62 Punkte) und der SV Einheit Kamenz (57) um den Titel. So gesehen steht am kommenden Sonnabend ein Hochkaräter in der Riesaer Stahl-Arena an, denn dort gibt sich ab 15 Uhr der weiter ungeschlagene (!) Tabellenführer die Ehre. Ganz sicher wird das noch einmal ein richtiger Leckerbissen für alle Stahl-Fans.

Die Partie in Reichenbach ähnelte dem Hinspiel Anfang November. Damals führten die Reichenbacher bis zur 89. Minute mit 3:2, ehe Stahl die Partie noch drehte und 4:3 gewann. Diesmal hatte Riesa Glück, dass RFC-Kapitän Steffen Vogel das Leder in der Nachspielzeit nur an die Querlatte wuchtete. „Das war Pech, aber wir hätten den Sack schon vor der Pause zumachen können“, meinte der Spielführer.

Die erste Chance im Spiel verzeichnete Stahl aber Steffen Krechlak scheiterte an Torhüter Michel Bößneck. Ein Strohfeuer, wie sich herausstellte. Die Reichenbacher übernahmen das Zepter und erspielten sich Chancen. Seidel traf aus spitzem Winkel zum 1:0. Wenig später spielte Marcel Dressel das Leder auf Paolo Süß, der zum Glück aus Sicht der Riesaer aber nur die Torumrahmung traf (19.).

Obwohl die BSG Stahl in dieser Phase angeschlagen wirkte, hatte Norman Gründler nach 20 Minuten den Ausgleich auf dem Spann – Fabian Papkalla klärte aber auf der Torlinie. Der zweite Treffer fiel dann auf der Gegenseite. Papkalla zog einen Eckball in den Riesaer Strafraum und Strobel stocherte den Ball aus dem Gewühl zum 2:0 ins Netz. Kurz danach vergab Süß das 3:0 für den RFC, als er am Riesaer Torhüter Alexander Nuß scheiterte (37.).

Gründler leitet Aufholjagd ein

Kurz nach Wiederanpfiff köpfte Robert Biedermann nach einer Reichenbacher Flanke das Leder mit dem Hinterkopf an die Querlatte des eigenen Tores. Im Gegenzug schaffte Stahl dann aber den wichtigen Anschlusstreffer. Johannes Runge setzte sich auf der Außenbahn beherzt durch und seine Flanke verwandelte Norman Gründler. Danach wogte das Geschehen hin und her. Reichenbach hatte Chancen auf eine mögliche Vorentscheidung, aber Stahl-Torwart Nuß parierte in der 55. Minute einen Kopfball aus Nahdistanz mit einer Glanzparade. Auch nach dem anschließenden Eckball wurde es für Stahl brenzlig, aber danach bekamen die Gäste Oberwasser.

In der Schlussphase versuchten die Reichenbacher mit allen Mitteln, den kostbaren Vorsprung über die Zeit zu retten. Ohne Erfolg. Nach klugem Zuspiel ins rechte Mittelfeld tankte sich Riesas Kapitän Thomas Kutsche in den Strafraum und legte wunderbar quer auf den eingewechselten Richard Penicka – der Tscheche vollstreckte flach ins kurze Eck. Was folgte war eine Reichenbacher Schlussoffensive, die bis auf den beschrieben Aluminium-Treffer aber nichts einbrachte. Letztendlich ein leistungsgerechter Spielausgang.

Die BSG Stahl spielte mit: Alexander Nuß – Norman Gründler, Thomas Kutsche, Michael Gallwitz, Steffen Krechlak (46. Richard Penicka), Andre Köhler, Leonard Schreiber (84. Franz-Josef Zech), Johannes Runge, Marcel Krake, Robert Biedermann und Jiri Horinek.

