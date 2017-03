Fußball-Landesliga Penicka rettet einen Punkt Die BSG Stahl Riesa schafft nach einem 0:2-Rückstand bei Rapid Chemnitz noch ein 2:2. Freitag folgt ein Test gegen Radebeul.

Der vor der Saison aus Coswig gekommene Richard Penicka (links), hier im Duell mit dem Eilenburger Stefan Hofmann, traf am Sonntag in Chemnitz als Einwechsler zum späten Ausgleich für die Riesaer. © Ronny Belitz

In der Fußball-Landesliga gab sich das Führungstrio keine Blöße. Eilenburg, Grimma und Kamenz gewannen ihre Spiele. Hohenstein-Ernstthal siegte ebenfalls und überholte in der Tabelle die nun punktgleiche BSG Stahl. Die Riesaer kamen beim BSC Rapid Chemnitz nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden.

Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich ein gutes Landesligaspiel. In der 12. Minute wurde es erstmals brenzlig für die Gäste. Verteidiger Jiri Horinek musste in höchster Not kurz vor der Strafraumgrenze foulen und bekam die Gelbe Karte. Der fällige Freistoß zentral vor dem Riesaer Tor bedeutete höchste Gefahr, aber der 42 Jahre alte Stahl-Keeper Michal Kycek parierte glänzend. Die erste Riesaer Chance verzeichnete Johannes Runge, der aber an Schlussmann Kretzschmar scheiterte (19.). Ein Doppelschlag der Chemnitzer brachte Stahl plötzlich in Rückstand. Der Liga-Torschützenbeste Florian Mielke bejubelte seinen 12. und 13. Saisontreffer (27., 30.).

Nach dem 0:2 fanden die Riesaer besser ins Spiel. Jetzt wurde das Sturmduo Jerome Wolf und Johannes Runge gut in Szene gesetzt. Letztgenannter markierte das Anschlusstor (37.), aber die Chemnitzer protestierten lautstark und verwiesen auf eine vorangegangene Abseitsstellung. Schieds- und Linienrichter gaben allerdings zu verstehen, dass sie auf passives Abseits bei Jerome Wolf entschieden hatten. Kurz vor dem Pausenpfiff ging es erneut hektisch im Chemnitzer Strafraum zu. Wolf zog aus Nahdistanz ab, der BSC-Torwart hechtete nach den Ball und bekam ihn zu fassen. Die Stahl-Kicker monierten, dass der Ball bereits hinter der Torlinie war – vergeblich.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Riesaer über die Außenbahnen zum Erfolg zu kommen. Erst in der Schlussphase gab es wieder klare Chancen auf beiden Seiten. So musste Kycek mit einer tollen Fußparade klären (74.), auf der Gegenseite war es Innenverteidiger Thomas Bierstedt, der den Chemnitzer Torhüter mit einem Kopfball zu einer Glanztat zwang (79.). Sechs Minuten vor Spielschluss hatte das Riesaer Anrennen dann aber doch noch Erfolg. Einen Ball aus dem Mittelfeld verlängerte Jerome Wolf in den Lauf des eingewechselten Richard Penicka. Dieser setzte sich im Laufduell gegen den BSC-Abwehrspieler durch und traf mit einem platzierten Flachschuss zum 2:2-Endstand.

Testspiele in Riesa und Kamenz

Da der Spielbetrieb in der Landesliga und Landesklasse am Wochenende größtenteils ruht, sind viele Vereine auf der Suche nach leistungsstarken Testgegnern. In Riesa treffen am Freitag ab 18 Uhr die BSG Stahl und der Radebeuler BC aufeinander. Wie die Karl-May-Städter streben auch die Großenhainer den Aufstieg in die Sachsenliga an. Ebenfalls am Freitag testet der souveräne Spitzenreiter der Landesklasse Mitte beim Landesliga-Dritten Einheit Kamenz. In der Lessingstadt wird 18.30 Uhr angepfiffen.

Für Stahl spielten: Michal Kycek – Norman Gründler, Thomas Kutsche, Michael Gallwitz, Steffen Krechlak (87. Leonard Schreiber), Andre Köhler, Johannes Runge (77. Richard Penicka), Marcel Krake, Jiri Horinek (46. Thomas Bierstedt), Franz-Josef Zech und Jerome Wolf.

