Pendlerparkplatz zwei Tage gesperrt

Der Pendlerparkplatz bei Burkau ist in der nächsten Woche zwei Tage lang gesperrt. © Symbolfoto: dpa

Pendler aus der Region Bischofswerda müssen in der nächsten Woche zwei Tage lang auf den Parkplatz am Autobahnanschluss Burkau verzichten. Wegen Straßenbauarbeiten wird der Platz am Montag und Dienstag gesperrt, teilt das Landratsamt in Bautzen mit. Grund sind Pflasterarbeiten.

Aus demselben Grund gibt es bis zum 13. April auch Behinderungen auf der Staatsstraße 94. Sie beginnt am Autobahnanschluss Burkau und führt in Richtung Norden über Kamenz bis nach Bernsdorf. Gebaut wird in den kommenden zwei Wochen im Bereich zwischen dem Pendlerparkplatz Burkau und dem Abzweig nach Straßgräbchen. (SZ)

