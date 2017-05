Pendleraktion für ausreichend Rente Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB kommt mit seiner Kampagne „Rente muss reichen“ am Mittwoch nach Pirna.

Die DGB-Aktion am Mittwoch in Pirna fordert auskömmliche gesetzliche Renten. © dpa

Am Mittwochmorgen richtet sich eine Aktion des DGB an die Pendler, die nach Pirna zur Arbeit fahren. Zum bundesweiten Aktionstag am 31. Mai sind sie aufgerufen, mit ihrer Stimme den Renten-Sinkflug stoppen.

Der Gewerkschaftsbund hatte mit Blick auf die Bundestagswahl die Kampagne „Rente muss reichen“ gestartet. Mit dem Pendler-Aktionstag, an dem insgesamt 270 Aktionen in ganz Deutschland geplant sind, erreicht sie ihren nächsten Höhepunkt.

Am Bahnhof in Pirna werden von 6 Uhr bis 8 Uhr Gewerkschafter informieren und für eine starke gesetzliche Rente werben. „Wir brauchen wieder eine gesetzliche Rente, auf die man sich verlassen kann“, sagte André Schnabel, Geschäftsführer des DGB für die Region Dresden-Oberes Elbtal. „Und im Wahljahr haben wir alle gemeinsam die Chance, viel zu bewegen. Wir fordern die im Bundestag vertretenen Parteien auf, die gesetzliche Rente in den nächsten vier Jahren wieder starkzumachen. Jede Stimme zählt!“

Der DGB zum Hintergrund:

Um die Beitragssätze niedrig zu halten, hatte der Gesetzgeber Anfang des Jahrtausends entschieden, das Niveau der gesetzlichen Rente kontinuierlich sinken zu lassen. Die Beschäftigten sollten stattdessen privat vorsorgen (Riester-Rente), die Arbeitgeber wurden entlastet. Aber die Erwartungen an die private Altersvorsorge haben sich nicht erfüllt.

Ohne Kurswechsel droht den Beschäftigten sozialer Abstieg im Alter: Sinkt das Rentenniveau weiter von 48 Prozent (heute) auf unter 42 Prozent (2045), müssen alle für die gleiche Rente wesentlich länger arbeiten – bei einem Lohn von 2 500 Euro wären es z. B. 42 statt 37 Jahre. Und selbst dann läge die Rente nur gerade in Höhe der Grundsicherung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will das Rentenniveau sofort auf dem heutigen Stand stabilisieren und im weiteren Schritt anheben, etwa auf 50 Prozent.

Mehr Informationen hier www.rente-muss-reichen.de

