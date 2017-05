Pendler-Parkplatz soll wachsen Die Plätze bei Burkau sind immer voll belegt. Nun gibt es Pläne zur Erweiterung.

An der A 4 bei Burkau soll es künftig mehr Parkplätze für Pendler geben. © Regina Berger

Der Pendlerparkplatz an der Autobahnabfahrt Burkau ist mehr als rappelvoll. Sogar am benachbarten Feldweg parken Autos. Und am Feldrain auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Dieser Anblick bietet sich unserem Kamenzer Leser Dieter Lehmann, der beruflich viel unterwegs ist, nahezu an jedem Tag. Nur am Wochenende gibt es ein paar freie Stellplätze. „Warum unterstützt das Landratsamt diesen Trend nicht, indem sie den Parkplatz vergrößert?“, will der Kamenzer Leser wissen.

Für die Pendlerparkplätze Burkau und Salzenforst sei ein Mehrbedarf von 30 beziehungsweise zehn Stellplätzen bereits bestätigt, war aus der Pressestelle des Landratsamtes Bautzen zu erfahren. „Bis die Planung zur Erweiterung beginnen kann, ist aber noch das Widmungsverfahren für die vier Mitfahrerparkplätze in die Baulast des Bundes zu Ende zu führen“, heißt es. Man warte aber bislang noch auf eine Antwort vom Bund über das sächsische Wirtschaftsministerium. (SZ/pam)

