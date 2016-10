Pendler müssen weiter mit Staus rechnen Auf der B 170 muss wegen Bauarbeiten eine der Fahrbahnen gesperrt werden. Das kann noch Tage andauern.

Die Bundesstraße B 170 am südlichen Dresdner Stadtrand bleibt in den nächsten Tagen eine Staufalle. Wegen Bauarbeiten muss jeweils eine der Fahrbahnen gesperrt werden. Das führt besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden zu erheblichen Staus. Wie das Landratsamt Pirna auf Nachfrage erklärt, nutzt die Firma Liesen Bau GmbH das trockene Wetter, um für rund 124 000 Euro die Fahrbahn zwischen der Südhöhe und der Autobahnanschlussstelle Südhöhe/Bannewitz in beide Fahrtrichtungen instand zu setzen. Dazu wird seit Montag der Fahrbahnbelag an einigen Stellen ausgebessert. Diese Arbeiten sollen am Freitag mit dem Aufbringen einer vorläufigen Fahrbahnmarkierung abgeschlossen sein. Anfang November sollen Schächte angehoben und eine neue Markierung aufgebracht werden. Die Verkehrseinschränkungen werden dann geringer ausfallen, kündigt das Landratsamt an. (SZ/mb)

