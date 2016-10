Pendler kritisieren: Warum fährt die Stadtlinie nicht später? Wer nach 18 Uhr mit dem Zug aus Dresden kommt, erwischt keine Stadtlinie mehr. Könnte das geändert werden?

Der Bahnhof von Kamenz. Wie kommt man von dort in den Abendstunden in andere Gebiete von Kamenz? © Rene Plaul

Viele Kamenzer fahren täglich Richtung Dresden mit der Städtebahn zur Arbeit. Tagsüber klappt das eigentlich sehr gut mit der Verbindung. Mit der Stadtlinie kommt man passend zum Bahnhof und kann kurz darauf mit der Städtebahn weiterreisen. Doch umgekehrt ist es leider nicht so gut bestellt um die Verbindungen, bemängelte jetzt eine Leserin wieder. „Nach 18 Uhr wird es schwierig. Die Städtebahn kommt in Kamenz an und es fährt keine Stadtlinie 21 – mehr beispielsweise in Richtung Flugplatz“, so Sabine Weiß. Um 17.53 Uhr startet die letzte Fahrt ab Bahnhof.

Über mangelnde Fahrgäste könnte man sich anschließend eigentlich auch nicht beschweren. „Die Städtebahn um 18, 19 und auch 20 Uhr von Dresden kommend ist manchmal so voll, da muss man sehen, dass man überhaupt einen Sitzplatz bekommt“, erzählt sie. „Warum gibt es hier keine Lösung? Zum Beispiel, dass die Stadtlinie 21 bis einschließlich 21 Uhr fährt? In anderen Städten klappt das doch auch“, so Sabine Weiß. Für sie und andere Kamenzer sei es äußerst anstrengend, nach einem langen Arbeitstag noch nach Hause laufen zu müssen. Vor allem, wenn man keine Möglichkeit hat, mit dem Auto vom Bahnhof abgeholt zu werden. „Der VVO lobt doch immer die tolle Anbindung mit der Städtebahn nach Dresden, aber der direkte Stadtverkehr in Kamenz lässt zu wünschen übrig!“

Schnelle Lösung kaum in Sicht

Die Nachfrage beim VVO ergab freilich keine rasche befriedigende Lösung. „Wie man schon vermuten kann, ist eine schnelle Änderung nicht ganz einfach: Für den Busverkehr in der Stadt Kamenz ist der Landkreis zuständig, der ihn auch finanzieren muss“, so Pressesprecher Christian Schlemper. „Der VVO selber finanziert den Zugverkehr. Ich nehme den Hinweis aber sehr gern auf und gebe ihn an unsere Verkehrsabteilung weiter. Im Zuge der regelmäßigen Gespräche zwischen Verkehrsunternehmen und dem VVO in der Fahrplankonferenz werden wir das sicherlich bald ansprechen“, verspricht er.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn auch ein kleiner. Nicht nur Pendlerin Sabine Weiß aus Kamenz würde sich sicherlich über eine positive Veränderung freuen. SZ bleibt dran! (if)

