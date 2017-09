Pendler im Räderwerk Die Fabrik Borbet hat rasch 515 Beschäftigte eingestellt, darunter 130 Ausländer. Die Nähe zu Polen ist ihr Vorteil.

Labor für Leichtmetallräder: Sylwia Krzych gehört zu den polnischen Angestellten bei Borbet Sachsen nahe der Autobahn 4 in Kodersdorf. © Ronald Bonß

Sylwia Krzych hat Arbeit im Lacklabor gefunden. Dort prüft sie die glänzenden Oberflächen der Leichtmetallräder, dokumentiert die Ergebnisse und analysiert das Abwasser. Marek Malecki steht unterdessen mit Helm und bodenlangem Schutzmantel am Schmelzofen und säubert ihn mit einem Werkzeug an sehr langem Stiel. Der Schmelzer hat einen heißen Arbeitsplatz, an dem er sich mit Kollegen abwechselt. Im Ofen für die Leichtmetallräder aus einer Aluminiumlegierung herrschen bis zu 850 Grad.

Die beiden Polen sind keine Ausnahmen unter den 515 Beschäftigten bei Borbet Sachsen in Kodersdorf nahe Görlitz. 130 Ausländer haben in der neuen Fabrik für Leichtmetallräder eine Stelle bekommen, die meisten aus Polen. Aus Städten wie Breslau (Wroclaw) oder Lauban (Luban) kommen sie, manche haben eine kleine Wohnung in Grenznähe genommen und fahren am Wochenende nach Hause.

Borbet-Geschäftsführer Reiner Dürkop berichtet, dass einige Mitarbeiter von der Konkurrenz zu ihm gekommen sind: Sie waren in einer Räderfabrik von Ronal beschäftigt, im etwa 150 Kilometer entfernten Waldenburg (Walbrzych) nahe dem Toyota-Werk. 2 500 polnische Bewerbungen waren unter den insgesamt 6 800, die Personalchefin Mareike Knöschke und die Agentur für Arbeit sortierten. Doch auch 2 000 Arbeitslose bewarben sich, von ihnen wurden etwa 260 eingestellt. Denn Geschäftsführer Dürkop betont, dass zum Fabrikneubau nicht der Plan gehörte, möglichst viele Ausländer einzustellen: „Wenn wir das gewollt hätten, hätten wir in Polen gebaut.“ Das sei nicht die Philosophie der Firma. Vielmehr seien aus den Bewerbern die geeigneten ausgewählt worden. Einige Kriterien: Können Sie acht Stunden stehen? Finden Sie die eingebauten Fehler im Test-Rad auch morgen wieder?

Doch die Grenznähe ist ein Wettbewerbsvorteil, so sieht es auch die Arbeitsagentur. Gastwirte beschäftigen Helfer von jenseits der Neiße, die Görlitzer Sandalenfabrik von Birkenstock fand die Hälfte ihrer gut 1 000 Mitarbeiter in Polen. Auch beim Ikea-Lieferanten Maja-Möbel in Wittichenau sind es mehr als hundert. Auf Deutschkenntnisse hat die Borbet-Personalchefin Knöschke geachtet, und sie bietet den Beschäftigten auch Sprachkurse an – die gelten zur Hälfte als Arbeitszeit.

Ob der polnische Konkurrent als Reaktion auf die Kündigungen die Löhne erhöht hat, weiß Dürkop nicht. Auf Fragen zur Lohnhöhe bei Borbet nennt die Personalchefin keine genauen Zahlen. Es gebe sechs Lohngruppen, in die nach dem ersten Jahr eingruppiert werde. Sie sagt, das Niveau liege über dem sächsischen Durchschnitt und mindestens ein Drittel über Mindestlohn, allerdings niedriger als in der Thüringer Fabrik desselben Unternehmens. Die ist allerdings älter, die Kollegen dort in Bad Langensalza seien schon länger bei Borbet. In Kodersdorf wurde erst im April 2016 das erste Rad gegossen. Angleichung sei das Ziel des Familienunternehmens mit Sitz im Sauerland, eine kleine Lohnerhöhung habe es dieses Jahr gegeben.

Borbet hat in Sachsen mehr Mitarbeiter eingestellt als ursprünglich geplant. Das Interesse an schicken Rädern mit Glanz und mehrfarbiger Lackierung sei höher als gedacht und beschere mehr Arbeit. Geschäftsführer Dürkop rechnet damit, dass auch Elektro-Autofahrer gute Kunden für „individuelle“ Räder mit auffälligen Speichen und Farben werden. Außerdem hofft er auf die Autofabrik eines chinesischen Investors, die für Rothenburg im Gespräch ist – das wäre ein naheliegender Kunde.

zur Startseite