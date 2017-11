Pendler-Frust Das Parkhaus am City-Center ist zu. Und die Stadt macht weitere Parkplätze dicht – wegen Straßenreinigung.

Parkhaus dicht: Seit Montag wird vor der Zufahrt City-Center gearbeitet. Erst ab Morgen ist die Zufahrt wieder möglich. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Gespenstisch. Die Leuchten gehen an, wenn man die Parkdecks betritt. Aber es stehen keine Autos hier, keine Fahrzeugbesitzer weit und breit, die ihre Weihnachtsgeschenke in den Kofferraum packen, leere Flächen auf allen Ebenen. Fast jedenfalls. 15 Autos haben im Parkhaus am City-Center noch ihren Stellplatz am Montag. 460 Stellplätze gibt es hier eigentlich. Bis Morgen werden die verbliebenen Mobile das Gebäude nicht verlassen können. Denn so lange ist das Haus dicht– obwohl es auch geöffnet ist, für Fußgänger jedenfalls, die, warum auch immer, aus dem City-Center kommen. Ab Morgen soll die Zufahrt zum Haus wieder möglich sein, dann allerdings aus Richtung Demianiplatz, zumindest von 7 bis 16 Uhr. Danach wird erneut umgebaut, und die Zufahrt führt über die Schützenstraße. Die ist zunächst Morgen wegen eines Kraneinsatzes zwischen Konsulstraße und Mühlweg gesperrt.

Für Gelegenheitsbesucher ist das gesperrte Parkhaus nicht unbedingt ein Problem. „Natürlich wäre es bequem gewesen, wenn ich hier mein Auto hätte abstellen können“, sagt Manfred Werner. Der Mann aus Cottbus wollte am Montagvormittag nur kurz in die Innenstadt, in das City-Center und strandete nun ein wenig ratlos mit seinem Auto an der gesperrten Schützenstraße. Er versucht sich gerade an einem Wendemanöver und kurbelt trotz frischer Temperaturen bei geöffnetem Fenster am Lenkrad. „Irgendwie muss ich ja wieder freie Fahrt haben. Und in solchen Situationen kommt man doch schon ins Schwitzen“, sagt er lachend. Manfred Werner sieht die Situation trotzdem eher gelassen. „Ich bin Vielfahrer, wissen Sie. Was man da in manchen Städten mit Parkplätzen, Baustellen und Ähnlichem erlebt. Hören Sie mir auf.“ Manfred Werner winkt ab, und das ist auch sein Abschiedsgruß. Er wird nicht mehr das Görlitzer Zentrum besuchen, seine Zeit ist knapp. Der Cottbusser ist Vertreter, der nächste Termin wartet außerhalb von Görlitz. Da kaufe er eben anderswo ein, sagt Manfred Werner.

Mancher Dauerparker sieht die Situation mit dem geschlossenen Haus indes nicht ganz so entspannt. Vor allem Pendler sind von den zwei Tagen parkhausfrei betroffen. „Warum war es nicht möglich, uns als Dauerparker eine Parkkarte für einen Anwohner- oder anderen öffentlichen Parkplatz in der Stadt für die beiden Tage ausstellen zu können“, ärgert sich ein Pendler, der anonym bleiben möchte. Denn immerhin bezahle er ja für die beiden Tage mit, muss sich nun um eine Alternative bemühen – und erneut bezahlen.

„Die betroffenen Parkplätze im Parkhaus Postplatz sind rein privatrechtlicher Natur, es gab auch keine diesbezügliche Anfrage“, teilt Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto mit. City-Center-Managerin Sandra Waschow hatte der SZ bereits gesagt, dass betroffene Dauerparker auf Wunsch per Email über die Schließzeiten informiert wurden.

Sylvia Otto rät derweil, das Parkhaus am Bahnhof oder die Parkfläche an der Christoph-Lüders-Straße zu nutzen. „Oder andere freie Stellen im öffentlichen Verkehrsraum“, wie sie sagt. Letzteres könnte relativ zentrumsnah heute schwierig werden. An der Dr.-Kahlbaum-Allee mit doch ziemlich vielen Gratis-Stellflächen gilt beispielsweise ausgerechnet heute ein Parkverbot. Die Straßenreinigung rückt an. Ein Aussetzen der Straßenreinigung beziehungsweise deren Verschiebung sei theoretisch natürlich denkbar. Im konkreten Fall jedoch nicht, da die entsprechenden Tourenpläne der Straßenreinigung etwa ein Vierteljahr im Voraus geplant und entsprechend veröffentlicht werden, so Bauamtsleiter Torsten Tschage. Zu einem so frühen Zeitpunkt sei es im Bauablauf des Postplatzes nicht konkret festlegbar, wann die Einschränkungen eintreffen.

Die Kollegen vom Ordnungsamt werden trotz der angespannteren Park-Lage in der Görlitzer Innenstadt kein Auge zudrücken. „Ja, für die Betroffenen ist das keine schöne Situation. Für das Parken in der Innenstadt gilt trotz der Ausnahmesituation weiterhin die Straßenverkehrsordnung“, so Stadtsprecherin Sylvia Otto. Kontrollen werden deshalb wie an anderen Tagen durchgeführt, sagt sie. Eine Kulanz bei der Ahndung von Parkverstößen sei weder rechtlich möglich, noch praktisch sinnvoll. „Wird an anderen, als den hierfür vorgesehenen Stellen geparkt, führt dies in den meisten Fällen nahezu zwangsläufig zu Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Benachteiligung anderer“, so Sylvia Otto. Die Verwaltung sei daher gehalten, den Gleichbehandlungsgrundsatz immer zu wahren und die Interessenslagen aller zu berücksichtigen.

Sie rät: Alternativ können die zwei Park und Ride-Plätze an Umsteigestellen zum öffentlichen Personennahverkehr genutzt werden, in Weinhübel, innerhalb der Wendeschleife der Straßenbahn, und im Norden der Stadt in Königshufen an der Straßenbahnendstelle Am Wiesengrund.

Das leere Parkhaus am City-Center bleibt inzwischen nicht ganz leer. Es wird gereinigt. „Wir werden die Gelegenheit nutzen und durchfegen“, sagt City-Center-Managerin Sandra Waschow. Mit Wasser werde angesichts der niedrigen Temperaturen aber nicht gesäubert.

