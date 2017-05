Pendler finden keinen Ausweg mehr Der Dauerstau auf der B 172 beschert Gastronomen weniger Tagestouristen. Ein wenig Linderung ist aber in Sicht.

Stau ohne Ende: Täglich wälzt sich eine Blechlawine auf der B 172 nach Pirna, von der Sächsischen Schweiz aus braucht man derzeit manchmal bis zu eine Stunde länger als sonst. Pirna öffnet jetzt einige Schleichwege früher als geplant, damit der Verkehr besser abfließen kann. © Kristin Richter

Der Bürgermeister von Reinhardtsdorf-Schöna ist wütend. „Es wurde uns versprochen, dass wenigstens eine Elbseite ohne Vollsperrung befahrbar bleibt“, sagt Olaf Ehrlich (parteilos). Und nun das. Im Juli soll die Staatsstraße zwischen Pirna-Copitz und Lohmen für drei Wochen voll gesperrt werden. Das ist die Ausweichroute, die derzeit von den Pendlern zwischen dem Elbsandsteingebirge und Dresden genommen wird. Eigentlich ist die Bundesstraße B 172 die schnellste Verbindung mit dem Auto. Doch in Pirna herrscht derzeit Dauerstau. „Ich stand dort selbst schon oft drin. Das sind keine Zustände. Das kann so nicht bleiben“, sagt Ehrlich und spricht damit für viele in seiner Gemeinde.

Er sorgt sich um den Ruf der Tourismusregion. Dass jemand einen Urlaub storniert, weil nur noch Staumeldungen im Radio laufen, das glaubt er nicht. „Aber Tagestouristen bleiben weg“, sagt er. Als Betreiber einer Gaststätte mit Pension hat er immer öfter mit schimpfenden Gästen zu tun. Tagestouristen tun sich diese Fahrerei zu ihm immer seltener an. Das könne er von weiter her anreisenden Gästen auch kaum erklären, dass sie auf der anderen Elbseite besser fahren. Da könne man sich große Marketingaktionen sparen, in denen dargestellt wird, wie schön die Sächsische Schweiz ist. „Das ist doch Negativwerbung, wenn man bei der Abreise zwei Stunden länger braucht“, sagt Ehrlich.

Eigentlich sei vor einiger Zeit mit dem Baubeigeordneten des Landrats, Heiko Weigel (CDU), abgesprochen gewesen, dass wenigstens eine Elbseite verschont bleibt. Als er nun davon gelesen hat, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch noch bei Lohmen eine Vollsperrung mit Umleitung über Dorf Wehlen plant, war er mehr als enttäuscht. Dass der Dauerstau ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaft der Tourismusregion hat, davon ist auch der Geschäftsführer der Eisenbahnwelten in Kurort Rathen, Lothar Hanisch, überzeugt. „Will man die gesamte Region vom nationalen und internationalen Umfeld abhängen? Das hat nichts mehr mit Fehlplanung, eher schon mit Sabotage gegenüber den Bürgern und Leistungsträgern der Sächsischen Schweiz zu tun“, schreibt er auf Facebook bei SZ Pirna. Er habe den Eindruck, dass die Verkehrsplaner den Überblick komplett verloren haben. Deswegen stünden „massiv Arbeitsplätze in der Touristikbranche auf dem Spiel“.

Weil mit Himmelfahrt und Pfingsten die besucherreichsten Tage des Jahres kurz bevor stehen, fordern der Bürgermeister und der Unternehmer, dass schnell etwas passieren müsse, um die Verkehrssituation zu verbessern. Mit der S-Bahn anzureisen, sei natürlich problemlos möglich. Doch davon hätten die Anbieter, die weiter von der Bahnlinie im Elbtal entfernt liegen, nichts, sagt Olaf Ehrlich.

Damit der Problemfall Dauerstau nicht vollends eskaliert, arbeitet Pirna an einer Lösung, um das Chaos etwas zu entwirren. Nach einem Spitzengespräch am Donnerstagnachmittag im Rathaus gibt es nun erste Ergebnisse. So will die Stadt ab Sonnabend, 14 Uhr, die bislang gesperrte Nicolaistraße in der Innenstadt halbseitig öffnen – eine Woche früher als ursprünglich geplant. Die Trasse wird dann Einbahnstraße von der Breiten Straße aus in Richtung Braustraße. In diesem Zusammenhang wird die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pirna ab demselben Zeitpunkt wieder regulär Einbahnstraße vom Tischerplatz in Richtung Dohnaischer Platz – so kann der Verkehr vom Sonnenstein wieder über den Schleichweg Bergstraße, Külzstraße, Dohnaischer Platz ins Stadtzentrum und weiter nach Copitz rollen. Darüber hinaus hat Pirna die Ampelphasen an der Volkshauskreuzung – B 172/Zetkinstraße/Breite Straße – geändert. Die Anlage zeigt nun aus Richtung Sonnenstein einige Sekunden länger Grün als früher. Dieser Versuch soll in den kommenden Tagen zeigen, ob dadurch die Verkehrsströme auf der B 172 Richtung Stadtzentrum besser abfließen.

