Peinliche Panne im Kreistag Das Landratsamt hatte mehrfach zu spät zu öffentlichen Sitzungen geladen. Deshalb müssen viele Beschlüsse neu gefasst werden.

© Uwe Soeder

Da geraten Bautzens Kreisräte garantiert ins Schwitzen: Zur Sitzung am heutigen Montag stehen rund 85 zu fassende Beschlüsse auf der Tagesordnung – ein Großteil davon zum wiederholten Mal. Grund dafür ist eine formale Panne. Weil in den vergangenen Monaten nicht immer nach den bewährten Spielregeln zu Kreistags- und Ausschusssitzungen geladen worden war, lässt die Verwaltung nun Dutzende Beschlüsse noch einmal abstimmen.

Den Verstoß gegen die Vorschriften bemerkt hatte der Pulsnitzer Gerd Kirchhübel. Bekannt ist er vor allem wegen den seit Jahren währenden Streitereien rund um die Müllgebühren und die Verbrennungsanlage in Lauta. Gerd Kirchhübel hat sich nun beschwert, weil aus seiner Sicht zur Kreistagssitzung und einer Ausschusssitzung im September 2016 nicht rechtzeitig öffentlich geladen worden war. Das bestätigte anschließend die Landesdirektion.

Abstimmungs-Marathon

Das Problem: Der Kreis lässt Bekanntmachungen in einer kostenlosen Wochenzeitung veröffentlichen. Die Ausgaben des Blatts in Radeberg, Kamenz, Hoyerswerda, Bautzen und Bischofswerda erschienen bis Anfang 2015 immer mittwochs. Die Ausgaben für Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda flattern nun aber erst sonnabends in die Briefkästen – und mit ihnen auch die Einladungen für Kreistags- und Ausschusssitzungen an darauf folgenden Montagen. Zu knapp, sagt die Landesdirektion.

Den Knackpunkt mit der Ladungsfrist hat die Kreisverwaltung beseitigt. Doch um weiteren Klagen aus dem Weg zu gehen, lässt sie nun viele der in den betroffenen Sitzungen gefassten Beschlüsse wiederholen. Insgesamt handelt es sich um etwa 150 Beschlüsse, 63 davon werden am Montag erneut abgestimmt. Weitere sollen in späteren Sitzungen folgen – wenn nicht die Arme der Kreisräte vorher schlapp machen.

