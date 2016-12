Pegida wird in die Zange gesungen

Es habe ihn immer gestört, das „Grölen“ und die „fehlende Taktsicherheit“, wenn Pegida in den beiden vergangenen Jahren zum „Weihnachtsliedersingen“ eingeladen hatte, sagt Gerhard Ehninger. Der Medizin-Professor ist Mitbegründer von Dresden.Respekt. Das Bündnis gegen „Feinde der Demokratie“ lädt deshalb als erste offizielle Veranstaltung zum Adventssingen im Zwinger. Dass parallel Pegida auf dem Theaterplatz wieder Weihnachtslieder schmettern will, ist bewusst so gewählt. Von der anderen Seite, vom Schloßplatz, ertönen ebenfalls Adventslieder. Dorthin lädt das Bündnis Herz statt Hetze ein, veranstaltet „Weihnachten für alle“. „Auf dem Theaterplatz bei Pegida werden diese Lieder missbraucht“, so Ehninger. Das sollen sich die Dresdner nicht gefallen lassen.

Auf dem Schloßplatz geht es zeitgleich mit Pegida um 14.30 Uhr los. Herz statt Hetze plant eine Weihnachtsfeier, auf der jeder willkommen ist, der mitmenschlich ist. Es gibt ein Programm, Kunst und auch dort ist es geplant zu singen. Für den Zwinger haben ab 15 Uhr Stargäste wie Gunter Emmerlich, Aschenbrödel-Sängerin Carinha Bleckert und Sebastian Krumbiegel von den Prinzen ihre Teilnahme zugesagt. Außerdem wird es Redebeiträge von Kulturministerin Brunhild Kurth (CDU) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) geben.

Links zum Thema Sängerwettstreit am 4. Advent

Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Adventssingen, an dem sich mehrere Dresdner Chöre beteiligen. „Wir wollen ein Zeichen des Friedens aus Dresden senden“, so Ehninger. Auf dem Schloßplatz sei Platz für etwa 12 000 Leute, im Zwinger für etwa 3 000 Besucher. „Ausdrücklich laden wir auch Kinder ein“, so Ehninger. „Es soll ein Fest für die ganze Familie sein.“ Deshalb sei der Zwinger auch mit Ordnern abgesichert. „Es gab ja immer mal wieder Störversuche von Pegida-Gängern bei parallelen anderen Veranstaltungen. Davor schützen wir uns“, erläutert Ehninger.

Sachsens Schlösser-Chef Christian Striefler hat den Zwinger für den Sonntag zur Verfügung gestellt. „Es ist der bekannteste und meistbesuchte Ort in Sachsen. Deshalb ist es schön, wenn dieses Zeichen vom Zwinger aus gesendet wird.“ Ehninger appelliert an die Mitläufer bei Pegida: „Man geht nicht zu einem Volksverhetzer und Kriminellen oder zu Rednern, die wegen eines Bombenanschlags auf eine Moschee im Gefängnis sitzen, und auch nicht mit Neonazis auf einen Platz.“ (SZ/awe)

zur Startseite