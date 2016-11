Pegida-Vize will in Meißen antreten Siegfried Däbritz möchte sich am Sonntag als AfD-Direktkandidat wählen lassen. Doch ein anderer Bewerber hat mehr Chancen.

Der Vizechef von Pegida Siegfried Däbritz will am Sonntag in Moritzburg als AfD-Direktkandidat wählen lassen. © Archiv/Robert Michael

Es kommt zu einer Kampfkandidatur. Der Vizechef von Pegida Siegfried Däbritz will am Sonntag in Moritzburg „seinen Hut in den Ring werfen“. Er möchte sich von den AfD-Mitgliedern des Landkreises als Bundestagsdirektkandidat wählen lassen. Das erklärte er auf seiner Facebook-Seite.

Der AfD-Kreisverband ist gegen die Kandidatur von Däbritz. Inzwischen hat sich das Landtagsmitglied Carsten Hütter, ein Autohausbesitzer aus dem Erzgebirge, entschieden. Er möchte für Meißen antreten.

Links zum Thema „Däbritz zieht nur eine Show ab“

Däbritz: „Selbstverständlich will mich der Kreisverband nicht. Basisdemokratisch entscheiden werden das aber nur die Mitglieder, denn nur denen steht das zu.“ Der Meißner AfD-Vizekreischef Mario Aßmann: „Wenn Däbritz zehn Stimmen bekommt, ist das viel.“ Die AfD hat im Landkreis Meißen etwa 130 Mitglieder. (SZ)

zur Startseite