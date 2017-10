Pegida läuft wieder

Nach zweiwöchiger Pause hat Pegida wieder in der Innenstadt demonstriert. Knapp 2 000 Menschen trafen sich am Altmarkt. Dort träumte Pegida-Chef Lutz Bachmann davon, dass die AfD angesichts der Erfolge in Sachsen 2019 erstmals einen Ministerpräsidenten im Freistaat stellen könnte. Als erste AfD-Politikerin stand die Bundestagskandidatin Anka Willms auf der Pegida-Bühne und bedankte sich für die Unterstützung. Ihr hatten nur wenige Stimmen gefehlt. Sie sagte, sie habe im Wahlkampf auch mit den Medien positive Erfahrungen gemacht. Am Sonnabend, 28. Oktober, wird Pegida nachmittags am Altmarkt seinen dritten Jahrestag feiern. (SZ/lex/fak)

