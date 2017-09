Pegida Jahrestag wird Großeinsatz Die Bewegung begeht ihr Jubiläum am 28. Oktober. Eine Gegendemonstration ist bereits angemeldet. Die Polizei bereitet sich auf einiges vor.

Nachdem im vergangenen Jahr am 17. Oktober, dem eigentlichen Jahrestag, kein Platz für Pegida in der Innenstadt war, um den zweiten Jahrestag zu begehen, setzt das Bündnis nun gleich auf einen späteren Termin. Pegida hat für den 28. Oktober eine Versammlung mit 5 000 Teilnehmern angemeldet. Das bestätigte die Stadtverwaltung. Nach SZ-Informationen will Pegida auf den Altmarkt.

Im vergangenen Jahr gab es mehrere und frühere Anmeldungen von Gegnern, weshalb Pegida das Jubiläum vorzog. Dank eines massiven Polizeiaufgebotes blieb es allerdings friedlich. Anders als beim ersten Jahrestag, 2015, als es massive Auseinandersetzungen gab. „In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass es friedlich bleibt“, so ein Polizeisprecher gegenüber der SZ.

Das Bündnis Nope hat bisher die einzige Gegenveranstaltung für den Tag angemeldet, mit rund 3 000 Teilnehmern. Weitere Anmeldungen sind jederzeit möglich. Auch könne die Stadt noch keine konkreten Orte nennen, da die Gespräche mit den Anmeldern noch nicht abgeschlossen sind. „Wir haben das auf jeden Fall im Blick“, so der Polizeisprecher. „Wir rechnen mit relativ vielen Teilnehmern, deshalb bereiten wir uns auch auf einen zahlenmäßig größeren Einsatz von Kräften vor.“ (SZ/awe)

