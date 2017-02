Pegida-Gegner muss Strafe zahlen Ein Fahnendiebstahl ist der falsche Weg, seine Meinung auszudrücken. Diese Tat kostet einen Studenten jetzt viel Geld.

Am 13. April 2015 feierte Pegida im Ostragehege den holländischen Rechtspopulisten Geert Wilders © Ronald Bonß

Mit Demokratieverständnis und politischem Engagement kann Sebastian L. nicht begründen, was er am 13. April 2015 getan hat. Damals hat er einem Pegida-Demonstranten, der bereits auf dem Heimweg war, eine Deutschland-Fahne abgenommen. Diese Fahne sei für seinen Mandanten ein politisches Symbol, mit dem er sich nicht identifizieren könne, erklärte Rechtsanwalt Oliver Nießing, der Verteidiger des 28-Jährigen. Richter Roland Wirlitsch ließ diese Rechtfertigung nicht gelten. „Das war eine richtig dumme Aktion“, stellte er klar. Der 28-Jährige, der aus Weimar stammt und in Dresden studiert, muss dafür mit einer Geldstrafe büßen. Das Gericht verurteilte ihn zu 50 Tagessätzen von jeweils zehn Euro.

Am 13. April 2015 demonstrierte Pegida im Ostragehege. In der Flutrinne erwarteten die Verantwortlichen der islam- und asylfeindlichen Organisation den holländischen Rechtspopulisten Geert Wilders und bis zu 30 000 Anhänger. Wilders kam, aber nicht einmal halb so viele Sympathisanten wollten ihn sehen. Darunter Matthias M., ein Rechtsanwalt aus Naumburg. Er war mit Bekannten ins Ostragehege gekommen. Auf dem Weg zurück zum Auto, das in der Tiefgarage des Landtags stand, kamen der Gruppe an der Elbe zwei Radfahrer entgegen. Einer davon war Sebastian L. In Höhe des Maritim-Hotels fuhr er

eine Kurve um Matthias M. und packte dann die Deutschlandfahne, die der Naumburger zusammengerollt über seine rechte Schulter gelegt hatte.

Raub-Vorwurf war nicht haltbar

Der Pegida-Gegner zerrte so heftig an der Fahnenstange, dass M. schließlich nachgeben musste. Danach trat L. heftig in die Pedale und flüchtete. M. und einer seiner Begleiter rannten ihm hinterher, mussten aber aufgeben. Die Polizei, die reichlich präsent war, übernahm die Verfolgung und griff den Dieb an der Yenidze. Die Fahne hatte er bereits unter der Marienbrücke weggeworfen. „Ich wollte sie wegwerfen, ich wollte sie mir nicht aneignen“, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger vorlesen. Ziel dieser Erklärung: Sebastian L. war wegen Raubes angeklagt. Dafür hätte ihm eine Freiheitsstrafe gedroht. Ging es lediglich darum, dem Pegida-Anhänger die Fahne abzunehmen, sie dann aber nicht zu behalten, war es Nötigung.

Das Gericht glaubte den Erklärungen des Angeklagten. „Wir konnten Ihnen die Zueignungsabsicht nicht nachweisen“, stellte Richter Wirlitsch fest. Dabei war er sich einig mit Staatsanwältin Ute Schmerler-Kreuzer und Verteidiger Nießing. Während die Anklagevertreterin 60 Tagessätze je zehn Euro gefordert hatte, plädierte der Verteidiger für 30 Tagessätze. 50 Tagessätze muss L. nun zahlen. „Man kann von Glück sagen, dass niemand verletzt wurde“, sagte Wirlitsch. Zulasten von Sebastian L. führte er ins Feld, dass der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist. Im Februar 2013 störte er eine Demo in Apolda.

