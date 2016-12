Pegida-Effekt: Ladencafé aha nach 21 Jahren in Nöten Weniger Touristen und steigende Löhne machen der Einrichtung an der Kreuzkirche zu schaffen. Mit Folgen für die Mitarbeiter.

© dpa

Noch nie lief das Weihnachtsgeschäft so schleppend wie 2016. Seit 21 Jahren führt Caudia Greifenhahn die Geschäfte im Ladencafé aha in der Kreuzstraße, aber ein solches Jahr hat sie bisher nicht erlebt. „Der Tourismusrückgang macht uns enorm zu schaffen. Langjährige Kunden, die regelmäßig nach Dresden kamen, rufen an und sagen, dass die Stadt kein Ziel mehr für sie ist. Die Ausstrahlung von Pegida wirkt“, sagt Greifenhahn. Und auch die Dresdner kommen seltener als zuvor ins Café oder kaufen ihre Lebensmittel, Textilien oder Geschenke im Laden, sagt sie. „Es gibt sehr volle Tage, wie nach Konzerten in der Kreuzkirche, aber es gibt leider auch viele Tage mit leeren Sitzen. Das geht vielen Innenstadtgastronomen so“, weiß sie.

Die Geschäfte im aha stünden auf der Kippe. Dazu trage auch der Mindestlohn bei. „Als Reaktion mussten wir die Stunden der Mitarbeiter reduzieren. Aber ich setze niemanden ganz auf die Straße“, sagt die Geschäftsführerin. Sie denkt auch über verkürzte Öffnungszeiten nach. Das Prinzip, jeden Tag zu öffnen, werde aber weiter beibehalten. Inzwischen ging an alle Freunde des Ladenscafés eine E-Mail, in der über die schwierige wirtschaftliche Lage berichtet wird. „Sie soll aber auch Anstoß sein, darüber nachzudenken, wo jeder seine Geschenke kauft. Ob bei Amazon und anderen Versandhändlern, oder lieber bei regionalen Läden, die Produkte aus der Region führen“, sagt Greifenhahn. Damit sichere man hiesige Arbeitsplätze.

Sie macht insbesondere die Berichterstattung über Dresden dafür verantwortlich, dass Touristen wegbleiben. „Es gab so viele schöne Ereignisse zum Tag der Einheit in Dresden, aber davon hat die Welt nichts erfahren. Ich wünsche mir, dass künftig viele positive Nachrichten aus Dresden kommen. So wie es die SZ mit ‚Gut zu wissen‘ macht.“

Eines möchte Greifenhahn nicht: auf die Tränendrüse drücken. „Wir haben schon einige Stürme überlebt. Aber wir möchten neugierig auf unser Angebot machen.“ Denn das soll es auch noch am 21. Mai 2020 geben, dem 25. Geburtstag des aha. Den hat die Geschäftsführerin schon im Kalender markiert. (SZ/kh)

