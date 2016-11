Pechtag für vier Ganoven Die Polizei zieht gleich zwei Diebesduos aus dem Verkehr. Jetzt wird aufgelistet, was sie alles auf dem Kerbholz haben.

Polizeibeamte haben am Sonntag kurz nach 9 Uhr in Radebeul zwei mutmaßliche Einbrecher (35, 37) auf frischer Tat gestellt. Das Duo war zuvor in ein Firmengebäude an der Radebeuler Gartenstraße eingebrochen. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatten die beiden beobachtet und die Polizei verständigt. Die Polizei nahm die Männer noch auf dem Firmengelände fest. Die Kriminellen hatten diverses Einbruchswerkzeug bei sich. Gegen die beiden Männer aus Meißen und Radebeul wird nun wegen Einbruchs ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr fielen Großenhainer Polizisten zwei Männer (25/28) auf, die ein Moped, eine Schwalbe, die Waldaer Straße entlang schoben und zudem noch zwei Motorsensen bei sich trugen. Als das Duo kontrolliert werden sollte, flüchtete eine der beiden Personen. Sie konnte im Zuge der Ermittlungen zunächst namentlich bekannt gemacht und anschließend an der Wohnanschrift festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Schwalbe sowie die beiden Sensen von einem Firmengelände an der Straße An der Bergbrauerei entwendet worden waren. In einer von den beiden Männern genutzten Garage fanden die Beamten zudem ein weiteres gestohlenes Moped. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen das aus Großenhain stammende Duo aufgenommen.

