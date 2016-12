Sportler/in des Jahres Pech verhindert Verbesserung Formelpilot Toni Koitsch bestätigt Vorjahresplatzierung.

Formel-Pilot Toni Koitsch hat bereits reichlich Pokale in der Vitrine stehen. Im jahre 2016 kamen einige weitere hinzu. © Dirk Westphal

Er hatte in der Saison 2016 das Glück nicht gepachtet: Formelpilot Toni Koitsch, der in den zehn Umläufen der Formel Mondial im Rahmen der Historischen Automobilinteressengemeinschaft Ost oftmals mit technischen Problemen an seinem Estonia 25 zu kämpfen hatte.

Dennoch bestätigte der 29-jährige Champion von 2008 und ehemalige ADAC-Masters-Pilot mit viel Routine und fahrerischer Klasse gegen größer werdende Konkurrenz mit Rang drei seine Vorjahresplatzierung.

Zudem wurde er Vierter der ADAC-Wertung und Dritter im Uli-Melkus-Pokal. Aus diesem Grund ist Toni Koitsch bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Sportler/in des Jahres“ nominiert. (DA/dwe)

