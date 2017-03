Handball-Verbandsliga Pech, Pannen – und wieder eine Pleite Handball-Verbandsligist Zabeltitz/Großenhain bangt weiter um den Klassenerhalt.

Sorgenvoller Blick: Veit Jurack, Trainer der Handballer der SG Zabeltitz/Großenhain muss wohl bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen. © Klaus-Dieter Brühl

Ins Gesicht von Veit Jurack sind seit Sonntag ein paar mehr Sorgenfalten eingeschnitten als vor dem Spiel seiner Handballer der SG Zabeltitz/Großenhain gegen den VfL Waldheim. Denn statt eines erhofften Befreiungsschlages im Abstiegskampf der Verbandsliga Ost gab es für die Jurack-Schützlinge in eigener Halle eine unglückliche 26:28-Heimpleite.

Der Trainer selbst erlebte den Schlusspfiff allerdings nach einer Roten Karte nicht mehr auf der Bank. Denn wie auch seine Spieler sowie viele Fans haderte er mit so mancher Entscheidung der Unparteiischen im Spielverlauf und wurde dafür kurz vor Schluss bestraft. Die Schiedsrichter zeigten in der Tat vor allem in der zweiten Halbzeit einige Unsicherheiten. Doch spielentscheidend war das sicher nicht. Vielmehr müssen sich die Gastgeber nach der neuerlichen Niederlage eingestehen, vorrangig an eigenen Schwächen gescheitert zu sein.

Dabei lief anfangs alles weitgehend nach Plan. Die SG Zabeltitz/Großenhain wirkte in den ersten 20 Minuten sehr diszipliniert, hatte in Torwart Jens Gehrke einen starken Rückhalt und hielt bis zum 9:9 ohne Mühe das Remis. Unverständlich, was danach passierte: Nach einem vergebenen Strafwurf gab es einen „Bruch“im Spiel der Gastgeber. Ganze neun Minuten blieben sie ohne Torerfolg, während Waldheim sogar in Unterzahl einnetzen konnte. Beim 9:13 stand plötzlich ein Vier-Tore-Rückstand zu Buche. Zwei Treffer vor der Pause brachten zumindest aus Zabeltitz-Großenhainer Sicht Ergebniskosmetik – und Hoffnung für Halbzeit zwei.

Da machte sich allerdings zunächst einmal Ernüchterung breit. Statt eines energischen Aufbegehrens der Gastgeber zog Waldheim beim 14:19 (37.) auf fünf Tore davon. Zabeltitz/Großenhain zu dieser Zeit im Angriff viel zu harmlos, Waldheim vor allem durch Tempogegenstöße und aus dem Rückraum erfolgreich. Nach einer Auszeit starteten die Hausherren eine Aufholjagd. Beim 18:20 (45.) waren sie bis auf zwei, beim 20:21 (48.) gar bis auf Tuchfühlung heran. Dann die Schlüsselszene: Als Johannes Hönicke einen Tempogegenstoß nicht zum Ausgleich verwerten konnte, nutzte Waldheim den Gegenzug zur Wiederherstellung des Zwei-Tore-Polsters. Fünf Minuten vor Ultimo beim Stand von 23:25 verhängten die Unparteiischen zwei sehr umstrittene Zeitstrafen für die Gastgeber. Es war quasi die Vorentscheidung. Zwar „erholten“ sich die Zabeltitz-Großenhainer noch einmal und hatten eine halbe Minute vor dem Schlusspfiff beim 26:27 sogar wieder ein Pünktchen vor Augen. Doch Waldheim sicherte den Ball trotz Offensivverteidigung des Kontrahenten und netzte faktisch mit dem Schlusspfiff nochmals ein.

Im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es damit für Veit Jurack und seine Mannschaft eng. Vier Spieltage vor Schluss steht das Team auf dem 10. Platz - was den Verbleib in der Liga bedeuten würde. Doch der HSV Pulsnitz (11.) empfängt am Wochenende den Radebeuler HV (9.), während die SG zum ESV Dresden (4.) muss. Auf zwei Punkte Vorsprung inklusive des besseren Torverhältnisses zu Pulsnitz sollte man sich jedenfalls nicht verlassen.

