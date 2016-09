Pech im Elfmeterschießen Dynamo Dresden verliert eine Woche vor dem Zweitliga-Start gegen Werder Bremen - und wird beim Turnier im eigenen Stadion Zweiter. Das Ergebnis kann sich trotz der Niederlage sehen lassen.

Pascal Testroet holt zu einem Fallrückzieher. Bremens Niklas Moisander beäugt die artistische Einlage. © Robert Michael

Dynamo durfte den Silberpokal nicht in Dresden behalten. Im Elfmeterschießen hatte der Zweitliga-Aufsteiger gegen Werder Bremen mit 3:4 das Nachsehen und wurde beim Bundeswehr-Karriere-Cup damit Zweiter. Die Treffer in der regulären Spielzeit fielen spät. Erst brachte Stefan Kutschke (82.) die Hausherren in Führung, dann glich Johannes Eggestein (87.) zum 1:1 aus. Das bemerkenswerte am Ergebnis: Auch in der achten Testpartie kassierten die Schwarz-Gelben ein Gegentor.

Treffer hätten schon in der ersten Hälfte fallen können - auf beiden Seiten, was die Torhüter verhinderten. Dynamo-Keeper Marvin Schwäbe konnten sich nach 18 Minuten gleich zweimal auszeichnen, parierte gegen Eggestein und auch den Nachschuss von Florian Kainz.

Pascal Testroet, der am Freitagabend gegen den FC Everton den Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielt hatte, scheiterte mit einem Lupfer aus spitzem Winkel an Jaroslav Drobny, der im Sommer vom Hamburger SV nach Bremen gewechselt war (29.). Die größte Chance vergab Andreas Lambertz, der alleine auf Droby zustürmte, sich den Ball aber zu weit vorlegte (37.). „Er wurde mir ideal in den Lauf gespielt, aber dann springt er mir vom Fuß“, erklärte der älteste Dynamo-Profi.

Wie schon am Freitag wechselte Neuhaus in der Pause bis auf den Torhüter die komplette Elf durch, was am Spielverlauf wenig änderte. Einen Versuch von Stefan Kutschke hielt Drobny (56.), eine Minute später zischte ein Hinterhaltschuss von Eggestein Zentimeter am Pfosten vorbei. Dusel hatten die Schwarz-Gelben, als Kainz völlig freistehend nur die Latte traf (64.). Nach den beiden Treffern fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Bei dem scheiterten auf Dynamo-Seite ausgerechnet der Ex-Bremer Marcel Hilßner sowie Niklas Kreuzer. Aias Aosman musste in der ersten Hälfte mit einer Handverletzung vom Platz und wurde im Krankenhaus untersucht. Innenverteidiger Florian Ballas hatte sich kurz vor dem Anpfiff mit Kniebeschwerden abgemeldet. „Wir haben uns im Laufe der Vorbereitung immer weiter gesteigert und sind gerüstet für den Saisonauftakt gegen Nürnberg“, fand Sportvorstand Ralf Minge.

In der ersten Samstagspartie stand es zwischen dem FC Everton und Real Betis aus Sevilla nach 90 Minuten ebenfalls 1:1, die Spanier gewannen das Elfmeterschießen mit 4:3 - und damit das Turnier.

