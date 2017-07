Pech für den Burschen: Er hatte keinen Helm auf Als die Polizei den 16-Jährigen deswegen stoppte, kam aber noch ganz anderes zutage.

Stopp mit Folgen für einen 16-Jährigen. © Symbolfoto

Auf der Straße An der Jahna im Ostrauer Ortsteil Wutzschwitz fiel Polizeibeamten am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein Mopedfahrer (16) auf, der ohne Helm unterwegs war und am Moped kein Versicherungskennzeichen hatte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige zudem noch unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Daraufhin folgte eine Blutentnahme. Außerdem ist der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Und es besteht ferner der Verdacht, dass er das Moped unbefugt nutzte.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten.

zur Startseite