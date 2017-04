Pausenlos paradiesisch Das Hotel Elbparadies Oberposta hat neue Eigentümer. Sie empfangen künftig ganzjährig Gäste – und planen noch mehr Neues.

Rainer Weiß und Cornelia Büchner konnten am Dienstag viele Geschenke entgegennehmen. Sie leiten künftig das Hotel Elbparadies. © Dirk Zschiedrich

Besser hätte der Saisonauftakt nicht laufen können. Bei frühsommerlichem Wetter zog es am Wochenende viele nach draußen. Der Biergarten vom Hotel Elbparadies in Oberposta war gut gefüllt. Bis vor Kurzem wurde hier noch gebaut: „Wir haben unter anderem die Grillstation eingemauert und neue Pflanzenkübel aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Rainer Weiß. Auch die alte Sitzgarnitur ist einer neuen gewichen. „Vor allem am Sonnabend war kaum ein Platz frei.“

Ein Start nach Maß für Weiß. Am Dienstag feierte der 54-Jährige in kleinem Kreis den Besitzerwechsel, unter anderem im Beisein von OB Klaus-Peter Hanke (parteilos). Seit Jahresbeginn leitet Weiß mit der Elbparadies GmbH das traditionsreiche Hotel am Elbufer. Die Verhandlungen über den Kauf zogen sich zwei Jahre hin. Als die Einigung mit dem Vorbesitzer zum Greifen nah war, verstarb dieser plötzlich. Das warf die Verhandlungen nochmals zurück. „Letztlich konnten wir uns mit den Erben aber einigen.“

Weiß kommt ursprünglich aus Ostwestfalen, hat schon in Österreich und Spanien gearbeitet. Seit sechs Jahren wohnt er in Heidenau und hat nun eine neue berufliche Herausforderung. Eine seiner ersten Handlungen: das Hotel mit den 56 Betten durchgängig öffnen. Eine Betriebsruhe im Januar und Februar gibt es nicht mehr.

Außerdem will Weiß das Hotel bekannter machen. Es ist inzwischen in großen Buchungsportalen im Internet gelistet, etwa Booking.com oder HRS. Dass die Elbe direkt vor der Haustür fließt und das letzte Hochwasser keine vier Jahre her ist, hat ihn nicht abgeschreckt. Er mag Herausforderungen, sagt Weiß, und hat große Pläne: So soll das Hotel auch innen Schritt für Schritt modernisiert werden.

