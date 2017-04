Pause im Görlitzer Moschee-Streit Die muslimische Gemeinschaft an der Spremberger Straße in Görlitz hält sich an das Verbot – und arbeitet an einem Bauantrag.

Ein Schild weist darauf hin.

Görlitz. Der Muezzin schweigt. Zumindest in der Spremberger Straße 8 a. Am Freitag strömten nicht, wie in den Wochen zuvor, rund einhundert Männer und Jungs zum wöchentlichen Gebet. Stattdessen ein Zettel an der Tür: „Zurzeit ist geschlossen“.

Im Streit um die Nutzung des früheren Ladengeschäftes als muslimisches Begegnungszentrum ist in dieser Woche vorerst Ruhe eingekehrt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung die Nutzung der Räume als Versammlungsstätte für viele Menschen untersagt und mit Strafgeld gedroht. Die gemeinnützige Firma „Sächsische Begegnungsstätten“, die die Räume für hier lebende Muslime angemietet hat, hat auf diesen Druck reagiert und sich mit der Verwaltung in Verbindung gesetzt, um die baurechtlichen Fragen zu besprechen, teilt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz mit. Um welche konkreten Aspekte es dabei geht, gibt die Verwaltung indes nicht preis. SBS habe angekündigt, einen Bauantrag einzureichen.

Auf der Internet-Plattform „Facebook“ wird derweil „ein Bürger“ zitiert, der von Auflagen spricht, die an Schikanen grenzen. Um Lärmschutz und um Parkplätze gehe es dabei. In diesem Statement in der Gruppe „NoGörgida“ fordert ein Autor, dass die Verwaltung die Muslime bei der Suche nach Versammlungs- und Gebetsräumen unterstützen solle. Und an die christlichen Kirchen ergeht der Appell, den Muslimen eigene Räume für das Freitagsgebet zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt lehnt es allerdings ab, eigene Gebäude – etwa die Hirschwinkel-Halle – als Gebetsraum zur Verfügung zu stellen. „Die Religionsfreiheit bedingt auch den Gleichbehandlungsgrundsatz“, teilt Stadt-Sprecher Stibenz mit. „Die Stadt bevorteilt niemanden. In städtischen Liegenschaften werden deshalb keine religiösen oder politischen Veranstaltungen durchgeführt.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Octavian Ursu meldete sich per Pressemitteilung zu Wort. Nur Recht und Gesetz, nicht „Emotionen und politische Befindlichkeiten“ dürften eine Rolle spielen, wenn es darum geht, ob sich Muslime in der Spremberger Straße zum Gebet treffen können.

Ohne die Warnung des Verfassungsschutzes direkt anzusprechen, fordert Ursu die Bewahrung von Sicherheit und Ordnung und die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften. Polizei und Justiz seien dazu da, das durchzusetzen. Er werde „keine Art von Extremismus dulden“ und die Behörden konsequent unterstützen, so Ursu.

