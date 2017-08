Paule ist wieder zu Hause Ein ausgesetzter Hund sorgte Ende vergangener Woche für Aufregung. Die Besitzer sind froh, ihn wieder zu haben.

Als wolle er zeigen, wie der klassische Hundeblick aussieht: Paule im Riesaer Tierheim. © Sebastian Schultz

Der weiße Hund, der Ende vergangener Woche an der Elbe in Gröba gefunden wurde, ist wieder bei seinen Besitzern. Die wollten ihn, entgegen der ersten Vermutung, nicht loswerden – ganz im Gegenteil: „Wir haben seit Freitagmorgen wie verrückt nach Paule gesucht“, erklärt Sophie Kühne. Ihre Familie betreibt die Schäferei Weiße aus Cavertitz. Eine Herde des Betriebs ist derzeit in Görzig unterwegs. Kühne geht davon aus, dass Paule von dort weggelockt und in Gröba angebunden wurde. Die Familie vermutet, dass ein Konkurrent dahinter steckt. „Beweise haben wir aber leider nicht“, sagt die Cavertitzerin.

Die Feuerwehr hatte den weißen Hund am Freitag in Gröba eingesammelt und ins Riesaer Tierheim gebracht. Ein Bekannter aus einem Nachbarort habe die SZ-Meldung über Paules Fund gesehen und schließlich bei der Schäferei Bescheid gegeben. „Wir sind dann gleich ins Tierheim gefahren und haben ihn abgeholt. Zum Glück fehlt ihm nichts“, so Sophie Kühne. Paule ist offenbar vom Pech verfolgt, wie sein Frauchen erzählt: „Paule, ein Pyrenäenberghund, wurde vor einem halben Jahr geboren. Wir züchten die Rasse. Er war bereits verkauft, aber der neue Besitzer hat uns das Geld nicht gegeben.“ So ist er zurück zur Schäferei gekommen, wo er nun als Herdenschutzhund ausgebildet wird.

