Tier der Woche Paula sucht Gesellschaft Meerschweinchen Paula ist knapp zwei Jahre alt und sucht dringend ein neues Zuhause.

Das ist Paula. © privat

Riesa. Meerschweinchen Paula ist knapp zwei Jahre alt und sucht dringend ein neues Zuhause. Sie ist inzwischen zwei Monate im Tierheim und wurde wegen Umzugs und beruflicher Veränderung des Besitzers abgegeben. Durch Umbaumaßnahmen im Tierheim fällt ihr Wohnraum momentan etwas klein aus. Da das Leben zu zweit am Schönsten ist, sucht Paula Gesellschaft. Es sind in der Regel soziale Tiere, die in Paaren oder Gruppen mit einem Männchen zusammenleben. Paula ist nicht kastriert. (SZ)

Wer sich für unsere Tiere der Woche interessiert, meldet sich im Tierheim unter 03525 632826.

